Kakvo priznanje! Prosinečki je za Maradonu jedan od najboljih

Diego Armando Maradona jedan je od najboljih nogometaša u povijesti, igrač koji je sa svojim fantastičnim potezima promijenio nogomet, i sve što on kaže ima definitivno na težini.

Mali zeleni objavio je na Instagramu igrače protiv kojih mu je bilo najteže igrati tijekom karijere. Hristo Stoičkov, Van Basten, Mario Kempes, Hagi, Rummenigge, Laudrup, Nene Cubillas, Platini, sve su to igrači koje je Maradona spomenuo, a među njima je svoje mjesto našao i Robert Prosinečki! Nevjerojatna je to čast za bivšeg hrvatskog reprezentativca koji je izluđivao protivnike sa svojim 'rolicama', to je bio jednostavno igrač kojem nisu trebali treninzi, kao i kod Maradone.

Njih dvojica igrala su jedan protiv drugoga 1990. na Svjetskom prvenstvu u Italiji, a Argentinci su tada jaku Jugoslaviju dobili tek nakon penala. Malo tko je u karijeri obranio penal Maradoni, a time se može pohvaliti bivši golman i aktualni trener Rudeša Tomislav Ivković koji je u raspucavanjima skinuo penal jednom od najboljih igrača svih vremena, ali ni to nije bilo dovoljno jer su se Gaučosi provukli dalje.

Foto: Robert Belosevic/PIXSELL

U Robijeve kvalitete Maradona se mogao uvjeriti i u njihovim okršajima u španjolskoj ligi gdje je Argentinac igrao za Sevillu, a Žuti za Real Madrid.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Veliko je to priznanje za hrvatsku legendu Roberta Prosinečkog koji se zlatnim slovima upisao u hrvatsku nogometnu povijest s onim golom za treće mjesto protiv Nizozemske, a svojim potezima je godinama skupljao navijače na Maksimir kako bi vidjeli neku novu bravuruiz njegove tvornice trikova. On je jednostavno udarao loptu na drugačiji način, upravo kao Maradona. Nakon ovog priznanja malog zelenog, Robi je definitivno upisan zlatnim slovima i u svjetsku nogometnu povijest.