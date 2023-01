Kalinić: Da nema Hajduka u ligi, tko bi uopće dolazio na tribine?

Od prvog njegova poziva polovicom listopada ili studenog 2020. i pitanja "Imaš li želju", taj poziv je trajao 30 sekundi, osjetio sam u njemu da me on tu želi, da me treba i jednostavno takav poziv nisam mogao odbiti, rekao je Lovre Kalinić u novogodišnjoj emisiji Hajduk Digital TV-a "Hajduk i gotovo" kojoj je cilj učlanjivanje u klub.

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić rekao je da su pozitiva i put prema trofeju krenuli onog trenutka kad se Lovre vratio u klub.

- Kad sam došao, klub nije bio na razini na kojoj je sad, s ovakvim imenima u svlačionici. Hajduk se stalno diže, stalno ulaže i taj trofej bio je nagrada za sve to. Usponi i padovi postoje, ali klub teži najvišem cilju. Igrači koji su tu spremni su, žele odgovarati na sve te probleme i problematiku koja se neprestano negdje ponavlja, ali mi imamo svoj put i na njemu ćemo ustrajati - rekao je.

Kraj godine dočekao je na štakama zbog teške ozljede koljena u zadnjoj utakmici prije objave popisa Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo u Katru. Dogodilo se to u Kranjčevićevoj, gdje se i ranije ozljeđivao...

- Vjerojatno bi najbolje bilo da i ta Lokomotiva pronađe svoj stadion i ima dom. Najteže je bilo prvih sedam dana dok se ne privikneš na štake i drukčiji ritam života. No sve ide po planu i programu, dvaput dnevno imam terapije i zasad sam zadovoljan.

Što će biti s Hajdukom dok se on ne vrati? Uskočio je umjesto njega Karlo Sentić.

- Što, što će biti? Što može biti? Sjeo je do mene, slika govori više od riječi. Pogledaj ga, gdje neće biti spreman - rekao je Kalinić.

- Kao puška! Kao puška, dragi - ponavljao je Sentić.

- Kad sam ja ulazio u prvu momčad Hajduka, imao sam 16 i pol godina. Bili su tu Vlado Balić i Runje, Tonči Gabrić bio je trener golmana. Imao si od koga skupiti iskustvo i mogao puno naučiti. Što dobrog, što lošeg, ali si mogao naučiti.

Je li vrijeme brzo proletjelo?

- Nije baš. Možda vama sa strane to izgleda tako, ali nije. Bilo je uspona i padova i to je sasvim normalno. Sutra treba biti podrška mladim igračima. Grešaka će biti, događat će se i to je sve dio sporta. Samo treba dati ruku podrške i Karlo će to sa Subine i moje strane, ali i sa strane svih koji su tu, zasigurno dobiti - kaže Kalinić.

- Tu sam s Lovrom i Subom, 100 puta ponavljam što predstavljaju meni i inače u nogometu. Čast mi je i zadovoljstvo raditi s njima, svakodnevno slušam savjete tako da se nadam da će sve biti kako treba - rekao je Sentić.

Kalinić je kapetan, ima li nekih kazni za kašnjenje na trening?

- Da, da, hvala Bogu da ima! Čak smo i malo sretni sad, glupo je reći, kad se ozlijedio, što ga nema u svlačionici. Ali ima, ima. Zna udariti - nasmijao se Sentić.

Kako je biti kapetan Hajduka?

- Najlakše je staviti traku na ruku, izaći na teren i misliti da si kapetan, ali to veže puno drugih stvari. U svlačionici je 25 glava i svaka ima svoje razmišljanje i viđenje, a red se mora znati. Ti si taj koji nekad mora presjeći i donijeti odluku o nekim stvarima kad situacija baš nije ugodna, ali moraš nekad i udariti mačetom po glavi. Ali, s druge strane, ne mogu ništa reći, momci su stvarno korektni i ispunjavaju obaveze. Iskreno, nije toliko ni teško biti kapetan kad imaš takvu momčad.

Kakvi su mu motivacijski govori?

- Ne smišljam ih ranije, nego sagledam situaciju kako se radilo kroz cijeli tjedan, kako se treniralo. Pred utakmicu vidiš u kakvoj je tko fazi jer nije ista priprema i jednaka motivacija za svaku utakmicu. I po tome tražiš neki balans, ali uglavnom je to praksa i praktički svaku utakmicu imam nekakvu vrstu govora.

Hajduk je u 2022. imao 91.000 članova.

- Nekome tko ne zna što je Hajduk i tko onako sa strane gleda navijački puk teško je to objasniti. Kome Hajduk nije ukovan u srcu teško je objasniti što Hajduk znači. Pričati o Hajduku, ne znam. Hajduk je sve.

Je li to poruka za one koji se još dvoume?

- Malo ih je ostalo. Realno, da nema Hajduka u ligi, ne znam tko bi uopće dolazio na tribine - zaključio je Lovre Kalinić.

