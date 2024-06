Kalinić: Moramo prodati igrača za pojačanja, Bilić: Gattuso je prihvatio manje uvjete Hajduka

Još uvijek nije poznato koje će promjene u Hajduk donijeti novi sportski direktor Nikola Kalinić (36). Javnost zanima koga će dovesti u momčad, a koga će biti primoran prodati. Tijekom preuzimanja funkcije, napomenuo je kako je prije svega potrebno poraditi na disciplini nogometaša.

- Sigurno da živimo od prodaje, morat ćemo prodati da bi mogli dovesti. Dug je rok, sve će se događati iza Eura, imamo vremena. Velike europske lige počinju sredinom sedmog mjeseca, nama se žuri jer kreću kvalifikacije, ali nećemo srljati i dovoditi igrače da ih se kasnije ne možemo riješiti - rekao je Kalinić na press konferenciji predstavljanja novog trenera legendarnog Talijana Gennara Gattusa (46).

Također se dotaknuo i novog trenera koji bi po svemu sudeći trebao donijeti osvježenje na terenu.

- On je totalno drugačiji igrač i trener. Kao igrač je bio defenzivni vezni,a sad više gaji igru prema naprijed, napadački. Karakteran je trener koji voli karakterne igrače koji se ne boje i koji će dati sve za pobjedu. On će igraču dati sve, ali on mu isto mora vratiti. A ako ne, onda završi kako završi - rekao je Kalinić.

Gattuso je bio prvi Kalinićev izbor za trenera, ali trebalo im je mjesec dana da postignu dogovorom.

- Bio je prvi izbor, čuli smo se ima mjesec dana. Bilo je i drugih trenera, ali hvala Bogu da je Gennaro danas s nama. Njegov dolazak je veliko ohrabrenje i za mene. Ali ja ne gledam sebe nego Hajduk, da mu bude dobro. Htio bih da nam Gennaro uvede što nam je falilo, rad i disciplinu. A to s njim dobivamo. To je temelj, kasnije ćemo ići korak po korak i sigurno je da će i njemu trebati vremena da se navikne na našu ekipu i ligu - rekao je Kalinić.

O momčadi za iduću sezonu Kalinić nije puno otkrivao.

- Vidjet ćemo što će biti s Brekalom, on je igrač Fiorentine i ima ugovor s njima. Njemu se ne žuri. Ovisi puno o njemu, sigurno da ga želimo. Ali sve ovisi o njemu. Ima visok ugovor s Fiorentinom, otom potom. Džeko? Ima lista igrača, vidjet ćemo što će biti. Ne bi o imenima, ne bi bilo fer jer ti igrači imaju svoje klubove. Tražit ćemo pojačanja, vidjet ćemo koliko će to biti moguće. Nećemo dovoditi reda radi, dovodit ćemo isključivo pojačanja.

Bilić

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić rekao je kako mu je dojam u Hajduku puno bolji otkako mu se pridružio Nikola Kalinić kao sportski direktor.

- U zadnjih tjedan dana je dojam dobar. Puno bolji je bio nakon mjesec dana što je Nikola došao. Čime bi se ja volio baviti i što hoću je spomenuta infrastruktura. Hajduk ima značajno nižu i lošiju nego što čak u Hrvatskoj imaju drugi klubovi. U narednom periodu ću što više pokušati raditi na tome. U svim elementima ću pokušati uveti sustavnost. Kod procesa, oko pitanja koja su se postavljala na skupštini. Da dođe do kvalitenijih poslovnih procesa, da klub bude više kao firma. To dolazi u narednom periodu - rekao je predsjednik Hajduka i otkrio kako je Gattuso odbio veće ponude zbog Hajduka.

- Pristao je na manje uvjete od nekih drugih ponuda, to mi pretpostavljamo. Jako smo zadovoljni što smo postigli takve uvjete - rekao je Bilić, a Kalinić je dodao o pojačanjima: