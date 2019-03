Kalinić izvan forme, zadovoljili Luka, Rebić, Barišić i Brekalo

Hrvatska je izgubila od Mađarske 2-1 u drugom kvalifikacijskom nastupu na putu prema Europskom prvenstvu 2020. godine, Mađarska je na Groupama Areni gubila pa je okrenula i na kraju slavila. Rijetki su izabranici Zlatka Dalića zadovoljili u Budimpešti, tragičara je bilo puno više, no pogledajmo kako su igrali naši nogometaši...

Kalinić 5 - Nije u formi. Manjak minutaže na klupskoj razini narušilo mu je samopouzdanje, hrvatska jedinica u nekim situacijama kao da ni sam sebi ne vjeruje. Kod oba gola pokazao je suviše nesigurnosti, loše komunicirao i s obranom (situacija kada su Mađari mogli zabiti treći gol, spasio ga tada Rakitić), no u njegovu kvalitetu ne treba sumnjati.

Jedvaj 5 - Da, Jedvaj je srušio Španjolsku u Zagrebu, no je li to samo bio slučajan bljesak našeg braniča? I ovoga puta djelovao je nezainteresirano, igrao s "ručnom", uglavnom tražio rješenja prema natrag. U nastavku je jednom hrabrije krenuo prema naprijed, to je od njega bilo sve.

od 77. Petković - Odigrao zadnjih 15-ak minuta, no tu se nije najbolje snašao. Daleko od predstava s klupske scene, no za ozbiljniju ocjenu trebala mu je i veća minutaža.

Lovren 5,5 - Prilično nervozan, ali i jedna od stabilnijih figura u našoj obrani. Čvrst i skakački dominantan, nije imao previše problema s mađarskim napadačima. No, to nije pomoglo, domaćin je u Budimpešti stigao do prvih bodova u ovim kvalifikacijama.

Vida 5 - Daleko od pravih izdanja, osjeća se kako Vida nije pravi. Szalai mu se kod prvog gola "zavukao" iza leđa, našem se braniču u Rusiji takve stvari nisu događale. Mučio se sa stasitim Szalaijem, na koncu tu bitku i izgubio.

Barišić 6 - Krenuo jako dobro, lijepim ubačajem pripremio jedan zicer za Kramarića, a onda se ozlijedio. I tu je počeo pad Hrvatske.

od 30. Leovac 5 - Zaigrao od 30. minute i nije oduševio. Daleko od toga. Leovac nije imao napadačkih akcija, a problem je bila i defenziva. Dopustio miran pas Dzsudzsaku kod prvog, Patkai ga nadskočio i zabio kod drugog gola. Jedan od tragičara susreta.

Modrić 6 - Luka je i ovoga puta bio jedan od naših najboljih igrača, ali ni kapetan nije bio na svojoj razini. Nije bio - Luka Modrić. Prošao kod prvog gola po lijevoj strani, pa odigrao povratnu loptu, ali to je bilo sve. Podigao se u nastavku, ali nedovoljno.

Brozović 5 - Izostala je njegova rastrčanost u sredini terena, nedostajalo je i njegove agresije. Mađari su svim silama blokirali kreaciju Modrića i Rakitića, a Brozović u takvoj situaciji nije preuzeo odgovornost, niti se uspio nametnuti.

Rakitić 5,5 - Miran u pasu, siguran u predaji i posjedu lopte, ali sve daleko od suparničkih vrata. Potpuno bezopasan u suparničkoj trećini, čak predaleko od domaćeg golmana. Ni Rakitić se nije uspio nametnuti u sredini, bitno pao poslije našeg vodstva. Jednom klizećim startom spasio čisti gol Mađara.

Kramarić 5 - Bez obzira na (slučajnu) asistenciju, u Budimpešti nije zaslužio pozitivnu ocjenu. Promašio zicer nakon ubačaja Barišića, pa krivo primio loptu u opasnoj polukontri "dva na jedan", loše reagirao čak i prilikom slučajne asistencije za Rebića. Igrački, tu je morao pustiti loptu Perišiću, srećom to nije napravio.

Rebić 6 - Kod njega se osjeća ta fizička moć, stalna opasnost na širokom prostoru. Zabio u ranoj fazi utakmice, igrao s puno želje i htijenja, ali ni Rebić nije pravi. Tek se vraća od ozljede, to se osjeća u svakom trenutku.

od 67. Brekalo 6 - Donio dosta živosti u našu igru, dosta prodirao po desnoj strani, imao nekoliko kvalitetnih ubačaja. U ove dvije utakmice pokazao da s pravom nosi dres A reprezentacije, kasnije može samo biti bolji. Preuzima odgovornost u određenim situacijama iako je najmlađi u momčadi.

Perišić 5 - Od Perišića smo navikli na sjajne predstave, no u posljednje vrijeme izostaje nam njegov učinak. Njegov golovi i asistencije. Imao jednu opasnu situaciju u drugom dijelu, lakoćom se "biciklom" riješio stopera, ali onda iz blizine loptu poslao pored gola.