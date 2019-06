Kalvarija Hrvata: Nisam hodao, a Roma me je tjerala da igram!

Hodao sam kao starac, nije bilo dobro. Govorili su da više neću ni igrati nogomet, a onda mi je u pet dana liječnik u Zagrebu riješio sve probleme, priča Silvio Anočić (21), Hrvat koji igra u Romi.

Zapravo, zbog ozljeda i neprofesionalnog odnosa liječnika do sada se i nije baš naigrao. Iako su mu na liječničkom pregledu u Genoi, gdje ga je želio dovesti hrvatski trener Ivan Jurić, pronašli problem s pubičnom kosti, Romin liječnički tim je tvrdio da je s njim apsolutno sve u redu i morao je trenirati. Stanje mu je bilo sve gore i gore, a nakon što su mu se pomaknuli diskovi u kralježnici, morao je na operaciju.

Zbog njegovog slučaja Roma je naposljetku smijenila svoj liječnički tim i fizioterapeute, a Anočić je nakon Francesca Tottija postao prvi igrač koji je doveo svog privatnog liječnika u klubu.

- U Genoi su mi rekli da nekoliko mjeseci ne mogu igrati i da me ne mogu dovesti. Tadašnji Romin liječnik rekao je da ne vidi nikakav problem, da samo nastavim trenirati. Radio sam, ali me sve i dalje boljelo, bol je bio sve jači, stradao mi je ligament u tom dijelu tijela. Nisu me pustili ni da odem po drugo mišljenje kod liječnika u Hrvatsku - ispričao je Anočić za Sportske novosti.

Jedini uz Tottija kojem su dali da dovede svog liječnika u klub

- Doktor je radio po svome, davao mi je tablete, kortikosteroide, nekoliko dana bilo mi je dobro, a onda je opet počelo boljeti. Govorili su da će biti sve dobro za tjedan dana, pa za 10 dana, pa dva tjedna... Ma tražio sam da me vrate u prvu momčad samo da me liječi netko drugi. Nešto malo sam trenirao sve dok jednog dana nisam mogao ustati iz kreveta. Hodajući do auta, sav sam se oznojio, vidio sam to više tako ne ide - kaže Anočić kojemu je karijeru spasio dr. Željko Kapulica iz Zagreba.

- Kad sam se pojavio u klubu svi su me gledali u čudu. Poveo sam dr. Kapulicu sa sobom u Rim, nikome osim Tottiju nisu dopustili da dovede svog liječnika. Trenirao sam mjesec dana, ništa me više ne boli. Kao povratak iz mrtvih, tako se osjećam! - rekao je bivši mladi reprezentativac iza kojeg je prava kalvarija koja je trajala gotovo dvije godine kojeg ugovor s talijanskim klubom veže još godinu dana.