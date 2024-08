Kalvarija japanskog tenisača na US Openu: Srušio se pa plakao od boli. Iznijeli su ga s terena

Kao i svake godine, visoke vrućine i vlaga stvaraju velike probleme tenisačima na US Openu pa su, nažalost, učestale scene malaksalih i dezorijentiranih tenisača. Ovaj put je japanski tenisač Yoshihita Nishioka prošao kroz kalvariju.

On se srušio na terenu tijekom petog seta protiv Miomira Kecmanovića i počeo plakati. Primio se za lijevo bedro i ruku i tražio pomoć. Liječnici su mu pokušali umanjiti bolove, a svojom gospodskom gestom sve je oduševio srpski tenisač. Kecmanović mu je donio bocu vode i sjedio pored Japanca dok su mu liječnici ukazivali pomoć.

Morao je predati meč, a nažalost, čini se kako je ozljeda teže prirode jer nije uspio samostalno otići s terena. Iznijeli su ga na nosilima.

Bio je to težak i iscrpljujuć meč koji je otišao na pet setova (7-6, 2-6, 5-7, 7-5, 1-0), igrali su čak tri i pol sata i to je ostavilo traga na Nishioki. Kecmanović se tako plasirao u drugo kolo US Opena, ali nikome nije pretjerano drago kada na ovakav način pobijedi nekoga.