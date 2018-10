Kamere su uhvatile helikopter koji se trenutak kasnije srušio

Dok su gosti emisije subotnjeg sportskog programa BT Sporta pričali u studiju Leicestera nakon utakmice protiv West Hama, helikopter s vlasnikom Leicester Cityja Vichaijem Srivaddhanaprabhom (61) polijetao je s centra igrališta.

Kamere su uhvatile trenutak u kojem helikopter polijeće s centra, a koju sekundu kasnije srušio se na parkiralište u blizini stadiona i zapalio se.

POGLEDAJTE VIDEO

VIDEO: TV capture of BT Sport's post-match coverage of #LeicesterCity match shows club owner Vichai Srivaddhanaprabha's helicopter leaving the stadium. It crashed seconds later in the car park. Fate & identity of occupants still not confirmed. | Agusta-Westland AW169 G-VSKP. pic.twitter.com/rr8Q5j76j9 — Airport Webcams (@AirportWebcams) October 27, 2018

Svjedoci nesreće kažu kako je malo nedostajalo da helikopter padne na stadion na kojem je u to vrijeme još bilo ljudi, zaposlenika kluba, članova stožera i redara.

A helicopter has crashed outside Leicester City's King Power Stadium.



Multiple reports say the helicopter belongs to Leicester owner Vichai Srivaddhanaprabha: https://t.co/lfa2KT24Uy pic.twitter.com/zR2WFQcd0K — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2018

Leicester City owner's helicopter has crashed in car park of King Power Stadium. pic.twitter.com/FEp9YJ7B2b — Football Fights (@footbalIfights) October 27, 2018

BREAKING: An ambulance and ambulance car slowly leave the scene of the helicopter crash in #Leicester without flashing lights.



The helicopter belonging to the Leicester City chairman has crashed outside the King Power Stadium tonight. Here's the latest https://t.co/q07quOAXZF pic.twitter.com/zqBCYGAyVL — ITV News Central (@ITVCentral) October 27, 2018

Dreadful news regarding the helicopter crash and ensuing fire outside Leicester City's King Power Stadium.



🙏 that the occupants somehow are OK



Pictures from Sky Sports News pic.twitter.com/Ox2mnRRcuf — Dave Roberts ( burnleystats ) ⚽🎙📈 (@DLRbrts) October 27, 2018

Nakon što se helikopter srušio, iz kluba su istrčali članovi stožera prve momčadi. Bili su u suzama. Na recepciji na ulazu u stadion vladala je tišina koju su prekidale sirene s vozila vatrogasaca, hitne i policije.

Na King Power stadionu u Leicesteru slijetanje i polijetanje helikoptera s centra bila je uobičajena pojava.

Foto: REUTERS

Foto: DARREN STAPLES

Foto: Reuters Staff

Foto: ANDREW YATES

Tako je Vichai Srivaddhanaprabha (61), milijarder s Tajlanda koji je kupio klub 2010. godine dolazio i odlazio s domaćih utakmica. Kompanija King Power čiji je Vichai Srivaddhanaprabha bio vlasnik, potvrdila je da je on bio u helikopteru te da će uskoro objaviti priopćenje. Prema nepotvrđenim informacijama, u helikopteru je bilo najmanje troje ljudi, a Vichai Srivaddhanaprabha bio je jedini član obitelji na kobnom letu.

Peter Shilton (69), legendarni golman Leciester Cityja, bio je sa suprugom Stephanie na utakmici protiv West Hama i vidio je kako helikopter pada na parkiralište.

- Izlazili smo sa stadiona i helikopter je pao točno ispred nas. Bilo je stravično. Ne znamo što se dogodilo, nadamo se da su svi OK - rekla je Stephanie Shilton.

Engleski mediji pišu kako je teško da je netko preživio ovu nesreću.

Još se čeka službeno priopćenje policije.