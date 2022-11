Kamerun potjerao golmana sa SP-a! 'Nisu mi dali da igram'

Vratar milanskog Intera Andre Onana napustio je nogometnu reprezentaciju Kameruna u utorak nakon što ga je Savez suspendirao iz disciplinskih razloga.

Onana, koji je branio u utakmici 1. kola skupine G na Svjetskom prvenstvu protiv Švicarske, u ponedjeljak se nije pojavio u zapisniku za utakmicu 2. kola protiv Srbije, a izbornik Rigobert Song kazao je kako je to zato jer je morao "staviti interes momčadi ispred osobnog".

Foto: Marko Djurica

Kamerunski nogometni savez u ovom je sukobu stao je na stranu izbornika.

"Kamerunski nogometni savez obavještava javnost kako je igrač Andre Onana suspendiran iz disciplinskih razloga", objavio je savez.

Oglasio se i Onana:

- Jučer mi nije dopušteno biti na terenu kako bih pomogao Kamerunu, kao što to uvijek činim, da ostvari momčadski cilj. Utrošio sam svu svoju energiju kako bi se pronašlo rješenje, ali s druge strane nije bilo volje za to. No, uvijek poštujem i podržavam odluke odgovornih ljudi u nastojanju da donesu uspjeh našoj zemlji.

