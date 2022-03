Kanađani nakon 36 godina izborili Svjetsko prvenstvo

Nakon 36 godina Kanada će igrati na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Veliki uspjeh Kanađani su potvrdili pobijedivši u Torontu Jamajku 4-0 i uoči zadnjeg kola kvalifikacija ONCACAF-a osigurali su mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Put do slavlja, što nogometaša, što navijača, započeo je u 13. minuti golom Larina, potom je u završnici prvog dijela pogodio Buchanan, a pred kraj utakmice Hoillet te autogolom Mariappa.

Ostala su još dva izravna mjesta za SP, a uoči završnih 90 minuta SAD i Meksiko imaju po 25 bodova, nakon što su pobijedili Panamu 5-1, odnosno Honduras 1-0, a Kostarika je s pobjedom u Salvadoru došla do 22 i minimalno četvrtog mjesta koje vodi u dodatne kvalifikacije protiv Novog Zelanda ili Solomonskih Otoka.

Inače, za Kanadu brani Milan Borjan, golman Crvene zvezde. Milan je rođen 1987. u Kninu te su mu u nekim intervjuima znali istaknuti da je rođen u Hrvatskoj, no on je to spremno negirao spominjući Krajinu. Nosio je i majicu "Srpska Krajina" čime je privukao pažnju na sebe, a vjerojatno i naklonost Delija.

- Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina - rekao je Borjan za B92.

Te 1987. spomenuta 'Srpska krajina' nije mogla ni postojati jer je ona unutar Hrvatske 'postojala' od 1991. do 1995. kad su ugašene sve misli o 'Velikoj Srbiji'.

- Nemoguće je da branim za Srbiju jer imam već 40 nastupa za Kanadu. Tamo se dobro osjećam, uklopio sam se u sustav i imamo velike planove - rekao je.

Najčitaniji članci