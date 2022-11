Kanađanin pomeo nemoćnog Nadala: Još se nada polufinalu

Španjolac Rafael Nadal, drugi tenisač svijeta, doživio je i drugi poraz na ATP Finalu u u Torinu, izgubivši u 2. kolu Zelene skupine od Kanađanina Félixa Auger-Aliassimea 6-3, 6-4.

Nadal je u nedjelju izgubio od 9. igrača svijeta Amerikanca Taylora Fritza, također u dva seta, no Španjolac se još uvijek može nadati da će doći do polufinala, ali za to će mu trebati splet povoljnih okolnosti uključujući pobjedu u četvrtak protiv Norvežanina Caspera Ruuda, koji je u 1. kolu dobio Kanađanina.

Nadal (35) treba osvojiti završni turnir u Torinu, a to bi mu bio prvi put u svojoj slavnoj karijeri, kako bi imao priliku završiti sezonu kao svjetski broj jedan.

Također, Rafa kao rekordni 22-struki Grand Slam pobjednik, sada je izgubio četiri uzastopna ATP Tour meča prvi put od 2009. godine.

Auger-Aliassime, kojeg sada trenira Nadalov ujak i dugogodišnji mentor Toni koji je sjedio u njegovoj loži, susrest će se s Fritzom u posljednjem kolu. Ovo mu je prva pobjeda nad Nadalom u trećem međusobnom srazu.

Ruud i Fritz igraju u 21 sat.

