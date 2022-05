Kanađanka zaustavila Martić

Nekadašnja četvrta tenisačica svijeta i pobjednika US Opena 2019. Kanađanka Bianca Andreescu (WTA - 90.) zaustavila je Petru Martić (WTA - 47.) u osmini finala WTA 1000 turnira u Rimu pobijedivši ju sa 6-4, 6-4 nakon jednog sata i 43 minute igre.

Martić je bila ravnopravna suparnica, ali je za razliku od jučerašnjeg dvoboja protiv Anett Kontaveit, više prijelomnih poena otišlo na stranu 21-godišnje Kanađanke kojoj je ovo debitantski nastup na rimskom turniru.

Hrvatska 31-godišnja igračica je imala problema i sa servisom: pogodila je 50 posto prvih servisa i napravila šest dvostrukih pogrešaka koje su pomogle njezinoj suparnici da triput u meču dođe do 'breaka', jednom u prvom i dvaput u drugom setu.

Martić je u prvom set imala propuštenu priliku za oduzimanje servisa kod vodstva od 2-1 i sigurno držala servis do devetog gema, kad je Kanađanka došla do prednosti. No, u sljedećem gemu se Martić mogla vratiti, ali je propustila još dvije break-lopte.

Nakon što su u drugom i trećem gemu drugog seta tenisačice razmijenile 'breakove', Petra je kod 3-2 imala dvije prilike za vodstvo 4-2, ali se Andreescu još jednom izvukla te u sljedećem gemu došla do novog 'breaka' prednosti. Martić je u desetom gemu, kad je Andreescu servirala za pobjedu, spasila tri meč-lopte, ali ne i četvrtu.

Kako nije uspjela obraniti prošlogodišnje bodove zarađene probojem do polufinala u Rimu, Martić će doživjeti značajan pad na WTA ljestvici te u ponedjeljak biti oko 70. pozicije. Tako će ponovno najbolje rangirana hrvatska tenisačica postati Ana Konjuh koja je u Rimu zapela u kvalifikacijama, na korak do glavnog turnira.

