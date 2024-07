Kanadski Hrvat stigao u Zrinski: Pod Oreščaninom igrao za 'mini vatrene', a sad igra za Kanadu

Kad je igrao u redovima kanadskog Pro Starsa prepoznali su ga iz mađarske Puškaš Akademije, a tamo je igrao za mlađe selekcije kluba. Luka Gojko Juričić (18) je mladi veznjak koji je pojačao redove Zrinskog Osječko.

Ovaj stasiti mladi reprezentativac Kanade svojevremeno je igrao i za Hrvatsku pod Sinišom Oreščaninom, no ipak se odlučio za kanadski dres te je u njihovoj mlađoj selekciji sad odigrao tri utakmice.

Foto: Puskas Academia

Rođeni je Kanađanin, a otac i majka su mu Hrvati rođeni u Kanadi pa Luka ima kanadsko i hrvatsko državljanstvo. Bio je svojevremeno i na probi u Gorici, ali u tom je trenutku bio ispod dozvoljene dobne granice te su mu roditelji trebali doći u Hrvatsku da bi on igrao ovdje, ali to tada nije bilo moguće. No, sad je stigao u 1. NL gdje će se pokušati pokazati pred hrvatskom javnosti