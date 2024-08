Kanadski mediji raspisali se o Siguru: 'Dalić ga je izostavio s popisa, odlučio je to iskoristiti'

Niko Kristian Sigur (20) u srijedu prelomio i odabrao predstavljati kanadsku nogometnu reprezentaciju umjesto Hrvatske. Mladi hajdukovac rođen je u Burnabyju i veći je dio svojeg života proveo u Kanadi, zbog čega je i odabrao igrati za reprezentaciju Jessea Marscha.

Sigur je bio mladi hrvatski U-21 reprezentativac s devet nastupa za "mlade vatrene". Ipak, nije se našao na popisu Zlatka Dalića za Ligu nacija u rujnu, unatoč ozljedama Josipa Juranovića i Josipa Stanišića.

Bukurešt: Europsko prvenstvo U-21, Rumunjska - Hrvatska | Foto: Alex Nicodim/PIXSELL

Kanadski mediji ističu kako novi izbornik Marsch privlači igrače s dvojnim državljanstvom u reprezentaciju, a Sigur je prvi primjer.

- Novi izbornik Jesse Marsch od preuzimanja funkcije nije prestajao pričati o potrebi da se privuče više kvalitetnih igrača s dvojnim državljanstvom kako bi reprezentacija bila što konkurentnija do 2026. godine, kada je Svjetsko prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu. Sada je dobio prvog igrača u Niki Siguru", piše kanadski Soccer Daily.

Velika Gorica: Mladi vatreni slavili protiv Bjelorusije | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Isti medij spominje kako je prvi kontakt između Sigura i kanadskog saveza bio u svibnju 2023. godine, kada je na klupi još uvijek sjedio John Herdman, koji je predvodio Kanadu na SP-u u Katru protiv Hrvatske.

- Kanada ga je neko vrijeme pratila, izravno mu se obratila u svibnju 2023. preko tadašnjeg izbornika Johna Herdmana. Sigur se tada obećao Hrvatskoj. Međutim, nedavno je izostavljen iz njihove momčadi za nadolazeće utakmice Lige nacija u rujnu, a s obzirom na to da dosad nije igrao za njihovu A momčad, nije obavezan predstavljati ih do kraja svoje karijere. Iskoristio je to i odabrao Kanadu - dodaje Soccer Daily.