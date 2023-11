Kane još nije pronašao kuću u Münchenu. U tri mjeseca je na smještaj potrošio milijun eura

Bayern München prošlog je ljeta ostao bez Roberta Lewandowskog i 40-ak golova koje je čudesni Poljak zabijao po sezoni. Pravu zamjenu nisu odmah doveli, a posljedice su se vidjele na kraju sezone.

Na jedvite jade osvojili su Bundesligu i to zbog kiksa Borussije Dortmund u posljednjem kolu, a u osmini finala Lige prvaka pregazio ih je Manchester City. Shvatili su da ne mogu do 'klempavog trofeja' bez klasnog centarfora pa čelnici ovog ljeta nisu nimalo štedjeli. Prva i jedina želja bio je sjajni Harry Kane (30), a nakon mukotrpnih pregovora s tvrdim predsjednik Tottenhama, uspjeli su ga dovesti za 95 milijuna eura. Novac koji bavarski velikan nije isplatio nikad u povijesti, ali kada je u pitanju čudesni Englez, isplatio se svaki cent.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Ovaj velemajstor se od prve minute adaptirao na novu momčad i vrlo brzo postao glavna zvijezda kluba koji pretendira kao jedan od glavnih kandidata za osvajanje Lige prvaka. U 14 utakmica zabio je 17 golova i pridodao sedam asistencija.

Na smještaj potrošio bogatstvo

U Bayernu se već udomaćio, ali u Münchenu još nije. Kane još nije pronašao kuću za sebe i svoju obitelj, a za to vrijeme žive u luksuznom hotelu Vier Jahreszeiten Kempinski. Riječ je o jednom od najskupljih i najpoznatijih minhenskih hotela koji se nalazi 20-ak minuta vožnje od Allianz Arene, pa je za početak bio idealna lokacija Kaneu i njegovoj obitelji dok se ne skrase u svojoj kući.

No, problem je što su od njegovog dolaska prošla gotovo tri mjeseca, a smještaj u jednom takvom elitnom hotelu itekako košta. Kako pišu njemački mediji, do sada je na smještaj iskeširao više od milijun eura! Nije poznato ide li to iz njegovog džepa ili mu klub pokriva troškove, ali svakako svota od koje boli glava.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

No, nije Kempinski običan hotel koji nudi samo smještaj. Gosti imaju na raspolaganju batlera, ali i parfeme i čokolade. Besplatno. Njegov apartman nalazi se u povijesnom dijelu hotela koji je prvi otvoren, a na raspolaganju ima ogroman dnevni boravak, dvije kupaonice, dizajnerski namještaj i čak šest televizora kako bi u miru mogao gledati konkurenciju i analizirati svoje utakmice. U hotelu se osjećaju sigurno i bezbrižno pa ni nemaju potrebu odseliti.

Sve to si Kane može bez problema priuštiti obzirom na plaću od 25 milijuna eura po sezoni, koliko mu garantira ugovor s Bayernom kojeg je potpisao do 2027. godine.