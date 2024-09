Kane otkrio kamo će s loptom s kojom je utrpao četiri Dinamu

Harry Kane zabio je četiri gola Bayernu koji je protiv Dinama brojao do povijesnih devet, mogao je i do petarde da je u zadnjim trenucima utakmice zabio iz voleja iz blizine, no lopta je otišla preko gola. Jedna od rijetkih te tmurne modre večeri u Münchenu koja će ostati upisana u povijest hrvatskog, ali i europskog nogometa.

Nikad nitko nije zabio tri penala na jednoj utakmici Kupa ili Lige prvaka do Kanea protiv Dinama, čija je obrana puštala gdje god je stigla, pogotovo u zadnjih pola sata, nakon što su senzacionalno gosti smanjili zaostatak od 3-0 do 3-2. Lopta će, otkrio je napadač Bayerna, završiti kod njegova sina.

- Zadržavam sve lopte s utakmica u kojima sam zabio hat-trick. Suigračima je muka što ih moraju potpisivati, ali one stalno dolaze. Sin Louis voli igrati nogomet, ponijet ću je doma i staviti kraj njegova kreveta. Kad se ujutro probudi, bit će sretan - rekao je Kane.

Englez je tako ostao za gol kratak od trojca koji je u jednoj utakmici Lige prvaka zabio po pet golova. Lionel Messi prvi je ušao u to društvo 7. ožujka 2012. u utakmici Barcelone i Bayer Leverkusena (7-1) u uzvratu osmine finala na Camp Nouu. To mu je ostala i jedina utakmica na kojoj je za klub zabio pet golova, isto je ponovio u dresu Argentine 2022. Estoniji u pobjedi 5-0.

Luiz Adriano ponovio je taj doseg dvije i pol godine poslije, 21. listopada 2014. Brazilac je za Šahtar u razmontiranju BATE Borisova (7-0) također zabio pet, od čega četiri već do poluvremena. Da stvar po Bjeloruse bude gora, on im je u Bjelorusiji zabio hat-trick pa s osam komada drži rekord po broju golova jednom protivniku u jednoj sezoni Lige prvaka. Srećom pa Dinamo ne igra uzvrat s Bayernom.

Erling Haaland posljednji je koji je zabio pet komada u Ligi prvaka 14. ožujka 2023. kad je Manchester City iz natjecanja u osmini finala ispratio Leipzig Joška Gvardiola. Ta će mu utakmica, osim po rekordu, ostati u pamćenju i kao ona u kojoj ga je trener Pep Guardiola izvadio u 63. minuti jer je bio predobar i, govorio je, bilo bi mu dosadno da je s 22 godine srušio taj rekord. Zlobnici su rekli da nije htio da ga sruši jer je on vodio Messija kad je zabio pet golova.

Kane je ovim pothvatom ušao u društvo Marca van Bastena, Simonea Inzaghija, Hrvata Dade Prše, Ruuda van Nistelrooya, Andrija Ševčenka, još jednom Lionela Messija, Bafetimbija Gomisa (također protiv Dinama), Marija Gomeza, Roberta Lewandowskog (dvaput), Zlatana Ibrahimovića, Cristiana Ronalda, Sergea Gnabryja, Josipa Iličića, Oliviera Girouda i Sebastiena Hallera. Svi oni zabili su po četiri gola na utakmici Lige prvaka, a Harry je prvi Englez u tom društvu.