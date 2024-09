Kane: Trener nam je rekao da budemo nemilosrdni. Htjeli smo zabiti Dinamu i 10-11 komada

Harry Kane je zabio Dinamu četiri gola u epskoj pobjedi 9-2 Bayerna na startu Lige prvaka. Od toga su čak tri bila iz penala. Engleski reprezentativac silovito je ušao u sezonu, ove je sezone već na devet golova u svega pet utakmica.

- Htjeli smo ući jako i mislim da smo to uspjeli. Od početka do kraja, osim ovih pet minuta početkom drugog dijela, bili smo dobri i uvjerljivi. Htjeli smo nastaviti s dobrom formom, ovaj rezultat to potvrđuje - rekao je Kane za Arenasport i otkrio zašto je momčad toliko grizla do zadnje minute iako je već oko 60. minute golom za 4-2 imala praktički riješenu utakmicu.

- Trener je rekao da budemo nemilosrdni. Prvi, drugi, treći, četvrti, išlo je kao na traci. Došli smo do devet, htjeli smo 10. i 11., moramo tako nastaviti - poručio je Kane.