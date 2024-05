Kao Dani Olmo, samo lijevi bek: Dinamo 'krade' Romi dragulja koji je prošao školu Barcelone?!

Dinamov sportski direktor Marko Marić u tišini radi dobar posao. Prije nego što je sjeo za stol s Božidarom Šikićem da bi definirao poslove prije svega oko transfera golmana Nikole Čavline za 750.000 eura, koji bi najvjerojatnije bio proslijeđen na posudbu iz Dinama u Osijek, Dinamov sportski direktor u najvećoj tajnosti otputovao je u Rim i kako ekskluzivno doznajemo, na dobrom je putu da iz Rome dovede supernadarenog 19-godišnjaka Jana Oliverasa Codinu.

Dečko je ponikao u Espanyolu pa sa svega 12 godina prešao u Barceloninu školu nogometa i prošao četiri godine famozne La Masije. Kad mu je bilo 16 dovela ga je Roma i tamo je već tri sezone, ali u žestokoj konkurenciji još nije dobio pravu priliku među seniorima. Je li to novi Dani Olmo? Dobro, možda pretjerujemo jer takav "bingo" ne pogađa se baš svaki dan, ali stručnjaci nas uvjeravaju kako je riječ o pravom biseru, dečku koji je točno ono što Dinamo treba.

Operirao menisk, ali u Dinamo stiže zdrav

Prije godinu dana, taman kad se s 18 počeo probijati, ozlijedio je koljeno i morao je operirati menisk. Ta ga je ozljeda dosta unazadila i trebalo mu je neko vrijeme da se vrati, ali kako doznajemo - lijevi bek je sad spreman, zdrav i željan igre.

- Jan Oliveras? Vidjet ćete kakav je to igrač! - kaže nam stručnjak koji jako dobro poznaje talijansku Primaveru, a Španjolac je s Romom tu uzeo kup.

Ljevak, može igrati beka, ali i lijevo krilo, ima izvrsnu tehniku, moć ponavljanja, centaršut i odličan pregled igre. Ukratko, potencijalno veliki dobitak za Dinamo ako ga uspije dovesti. U Rominoj Primaveri igrao je s Matom Ivkovićem, nekadašnjim kapetanom Hajdukovih kadeta koji je otišao u Rim u transferu vrijednom 600.000 eura.

Nominalna vrijednost Španjolca po Transfermarktu je svega 300.000 eura jer ima tek pokoju utakmicu za seniore Rome i jasno je da će Rimljani tražiti puno više za takvog talenta, no stručnjaci nas uvjeravaju kako je riječ o "velikoj krađi" i ako Dinamo uspije dovesti lijevog beka, koji je nastupao za Španjolsku U-19 i U-18, da bi to mogao biti pun pogodak. Roma se do zadnjega kola borila za mjesto u Ligi prvaka i na kraju im to nije uspjelo, a Jan Oliveras je svjestan da ne može više čekati priliku na klupi i odlučio je otići.

Nije dobio pravu šansu ni nakon ozljede 31-godišnjeg Leonarda Spinazzole, u sustavu 3-5-2 trener De Rossi forsirao je Angelina, igrača s posudbe iz Leipziga. Oliveras jednostavno mora otići da bi igrao.

Konkurencija Dinamu je ozbiljna, talijanski mediji prije nekoliko mjeseci pisali su da je Roma odbila ponudu Anderlechta za Oliverasa, a kako doznajemo, želi ga i Real Sociedad. No još jedna sezona u jakoj momčadi prijeti istim scenarijem, jer Sociedad je ove godine vrlo dobro igrao i Ligu prvaka te se do zadnjega kola borio za europska mjesta.

Je li to dio posla oko Baturine? Martina želi i Romin gradski rival Lazio

Oliveras je puno bliži odluci da dođe u Dinamo, čeliči se na ozbiljnim seniorskim utakmicama i u HNL-u, između ostaloga jer je ljudima koji ga vode dobro poznat neobičan put Danija Olma od Barcelone do druge momčadi Dinama, pa ona prve i bljesak koji ga je iz Leipziga odveo u španjolsku reprezentaciju, vjerojatno ovog ljeta i u neki od najmoćnijih klubova svijeta.

Kakav god da je plan Dinama s Oliverasom, dovodi li ga na posudbu s opcijom otkupa, ili računa da bi to mogao biti dio nekog budućeg posla, tipa transfera Martina Baturine, dolazak Španjolca u Maksimir neće biti jeftin, ali svakako je zanimljiv potez novog sportskog direktora. A Jan Oliveras je, kako doznajemo, odabrao baš Dinamo.

Na klubovima je da se dogovore i realiziraju posao. Ako već nije gotovo.