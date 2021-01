Još jedna KSW-ova priredba donijela nam je pregršt zanimljivih borbi, ali jedan incident je zasjenio sve. Ruski borac Shamil Musaev pobijedio je Slovenca Uroša Jurišića sudačkom odlukom nakon tri runde borbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najbolji slovenski MMA borac nije baš bio zadovoljan odlukom, ali ju je prihvatio. No Musaev je nakon toga, unatoč pobjedi, napravio veliku glupost zbog čega mu prijete sankcije. Došao je do Jurišića, zagrlio ga i bacio na pod te ga počeo udarati. Uletjeli su u oktogon članovi oba tima, suci i zaštitari te razdvojili bijesnog Rusa i Slovenca.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Nije poznato zašto je Musaev poludio i napao Jurišića, ali zanimljivo je da Slovenac već neko vrijeme proziva prvaka u velter kategoriji Roberta Soldića koji je ujedno Musaeov timski kolega, a imaju i istog trenera Ivana Dijakovića.

- Mislim da on ne posjeduje osobine pravoga prvaka. Ako si pravi prvak onda moraš prihvatiti svaku borbu, a on to ne čini. Sada je vrijeme da bježi ili da se bori. Samo da budem jasan, ne govorim ovo jer nisam odmah dobio borbu sa Soldićem. Nisam glup da mislim kako će mi odmah po dolasku u ovu organizaciju dati tu borbu. Taj dio razumijem. Ali njemu je borba sa mnom ponuđena više od pet puta i to za dobar novac, još prije kad sam bio na 5-0. Više je puta odbio taj meč. Vjerujem da je on dobar borac, to je i pokazao u kavezu, ali dobar borac ne znači i prvak. Pravi prvak ima to u svojoj glavi i srcu, a to kod njega nije slučaj - govorio je Jurišić.

Na istoj priredbi se borio i Hrvat Daniel Bažant koji je poražen u debiju za KSW od Roberta Ruchale, a do pobjede je došao Francisco Barrio koji je pobijedio Bartlomieja Koperu.