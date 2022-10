Kaos na treningu Warriorsa: Green šakom udario suigrača

Draymond Green godinama je važna figura u Golden State Warriorsima. Ne zabija i ne asistira, no ima on svoj zadatak koji uspješno ispunjava.

Krade lopte i skuplja skokove, ali jedan od onih koji je zadužen za provociranje protivničkih igrača. Što verbalno, što prekršajima. Nerijetko je znao i namjerno ozljeđivati protivnike. Ne zovu ga bez razloga jednim od najprljavijih igrača današnjice koji nije pretjerano drag navijačima. A nije baš ni jednostavno igrati protiv njega. Povlači za dres, viče vam u lice, gazi. Ukratko, zadužen za najbolje igrače.

Najbolji je u svome poslu, a to očito ne radi samo protivnicima. Warriorsi se pripremaju za novu sezonu koja počinje 18. listopada, a američki mediji pišu kako se Green na treningu potukao sa suigračem!

Riječ je o Jordanu Pooleu. Prvo je došlo do prepirke, sve je preraslo u verbalni sukob pa potom i fizički. Greenu je navodno puknuo film pa je udario šakom Poolea. Zagužvalo se, no suigrači su ih uspjeli razdvojiti.

Na koncu je trening prekinut pa Greena očekuje kazna zbog kršenja discipline. Inače, kako piše Sports Illustrated, ovaj dvojac od ranije ima neriješene račune. Često su se svađali, no nikada nije došlo do fizičkog sukoba.

Green je poznati trash talker koji voli provocirati protivnike kako bi ih izbacio iz takta, a očito i suigrače na treningu kako bi izvukao najviše od njih. Nekad je to pozitivno za momčad, radio je to i veliki Michael Jordan. No, Green nije Jordan. Ovaj put je pretjerao.

U NBA ligu došao je 2012. godine kao 35. pick. Osvojio je četiri naslova, 2017. godine bio je najbolji kradljivac lopti. Poole je, pak, u Warriorsima od 2019. godine, kada je došao kao dio nove garde. Prošle sezone strašno je napredovao i bio jako bitan kotačić u osvajanju naslova. Prosječno je zabijao 18.5 koševa po utakmici.

