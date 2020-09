Povijesni kaos u Francuskoj: Tučnjava na derbiju Marseillea i PSG-a, pet crvenih u 1 minuti!

Prvo se Paredes zaledio na sunarodnjaka Benedetta, a to se potom pretvorilo u sveopću tuču pa je sudac redom isključivao sve pred sobom. Čak pet igrača zaradilo je crveni karton!

<p>U trećem kolu francuskog prvenstva Marseille je protiv PSG-a slavio 1-0 te iznenadio Parižane u gostima.</p><p>Ipak, usprkos tomu što je priličan pothvat dobiti PSG u gostima, ta utakmica nikako neće biti zapamćena po tomu. Već po nesvakidašnjem kaosu koji je nastao u samoj završnici!</p><p>Bila je to rovovska bitka od utakmice, a sudac <strong>Jeremy Brisard</strong> nije mogao smiriti nevjerojatnu situaciju koja se dogodila na kraju, i to pred gledateljima kojih je bilo oko pet tisuća.</p><p>Nije kaznio Di Marijino pljuvanje i propustio je<strong> Neymaru </strong>dati drugi žuti karton u samoj završnici utakmice, netom prije tučnjave, a onda se nastavilo koškanje. Prvo se Paredes zaledio na sunarodnjaka Benedetta, a to se potom pretvorilo u sveopću tuču pa je sudac redom isključivao Paredesa, Benedetta, Kurzawu, Amavija, a naposljetku i Neymara koji je šakom udario protivnika u zatiljak!</p><p>Najbolje od svega? Tučnjava se nastavila, a Neymar i Benedetto su u tunelu razmijenili dresove nakon prve pobjede Marseillea na Parku prinčeva u zadnjih deset godina.</p><p>Na utakmici je bilo i čak 14 žutih kartona, a igrao je i naš <strong>Duje Ćaleta-Car. </strong>Igrao je cijelu utakmicu, a jedan je od onih igrača koji nisu zaradili karton. </p><p>Video tučnjave pogledajte<a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=Ui56LzeG8jQ&feature=emb_title" target="_blank"> OVDJE.</a></p>