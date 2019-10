Kaos u Kaliforniji: Tyson Fury se skoro potukao s hrvačem

Prije nekoliko dana Tyson Fury (31) došao je gledati što to imaju ponuditi kečeri iz WWE-a, a onda se skoro potukao s hrvačem Braunom Strowmanom (36) koji ga baš i ne voli. Iz verbalnog prepucavanja sve je došlo na korak od fizičkog obračuna, a to je spriječilo osiguranje koje je izbacilo Furyja.

U ponedjeljak navečer u Kaliforniji WWE je organizirao još jednu večer za sve ljubitelje kečera, a tamo se borio Strowman, Pogađate, bivši najbolji boksač svijeta je došao kako bi naplatio neke dugove i zatražio ispriku, a opet je moralo djelovati osiguranje.

- Prošli tjedan sam ovdje bio o svom poslu, a Braun me htio prikazati debilom. Zaustavio sam se i odbio spuštati na njegovu razinu, a danas sam došao po ispriku - rekao je Fury koji se obratio gledateljima koji su ga dočekali ovacijama.

Nije dugo trebalo da to sve čuje i Strowman koji se ubrzo našao u ringu te je i on imao štogod za reći gledateljima.

- Gledaj, ja sam se šalio s tobom prošli tjedan sve dok nisam shvatio kako me gledaš i da želiš ovo što ja imam. Kada te je osiguranje izbacivalo iz zgrade, govorio sam da te puste. Nisi ni svjestan na što sam sve spreman. Doslovno ću te pojesti za ručak - rekao je kečer i time dodatno zapalio britanskog boksača..

Tyson Fury swapped the boxing ring for the wrestling ring as he "clashed" with WWE wrestler Braun Strowman.



More: https://t.co/45MTvKyBcS pic.twitter.com/qZGbCTCB2J