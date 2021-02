Ako nešto može razveseliti igrače Dinama, to je da neće igrati u Turi, gradu u Krasnojarskom kraju, gdje je jučer izmjereno 40 stupnjeva ispod nule. Ili u Jakutsku, u kojem je bilo “ugodnih” 37 ispod nule.

No u Krasnodaru, gradu u južnoj Rusiji, vrijeme je također vrlo loše. Temperatura se spušta do 10 stupnjeva ispod nule, a zbog snježne mećave jučer je bio zatvoren aerodrom, etovi su otkazani, a građani pričaju da se po ulicama ne može normalno hodati.

U Moskvi, gdje inače živi Nikola Moro, je -13 stupnjeva.

- Dinamo će u Krasnodaru igrati po velikoj hladnoći, možda čak i snijegu. Na Dinamovu sreću, Krasnodar igra na prirodnoj travi, tako da se moji bivši suigrači neće trebati nešto posebno navikavati na podlogu - rekao je Moro, igrač moskovskog Dinama, s kojim je pobijedio Krasnodar 2-0.

Kapetan hrvatske U-21 reprezentacije s moskovskim se Dinamom nalazi na pripremama u turskom Beleku, ali nestrpljivo očekuje četvrtak, te europski dvoboj Krasnodara i zagrebačkog Dinama. Nikola Moro u listopadu je osjetio Krasnodar, Dinamo je u prvenstvenom dvoboju slavio 2-0, a Moro tada odigrao sjajnih 90 minuta.

- Krasnodar baš ima te znalce u igri prema naprijed, tu odskaču Berg, Wanderson i Cabella. Onako baš su rastrčani i razigrani, ali kod njih je uvijek problem zadnja linija. I tu Dinamo može tražiti svoje šanse - poručio je Nikola Moro, pa nastavio:

Hoće li Rusi malo podcijeniti Dinamo ili bi zbog dva uspješna rezultata (0-0, 3-1) "modrih" protiv CSKA Moskve mogli biti puno oprezniji?

- Ma budite sigurni, Krasnodar neće podcijeniti Dinamo, ne misle oni da će tu lagano proći. Znaju oni sve o Dinamu, pa i kakve "modri" rezultate već godinama nižu u Europi. Bit će to dvije vrlo zanimljive i otvorene utakmice, rekao bih da je tu sve i dalje 50-50%. Vjerujem kako će se u prvoj utakmici, kao i uvijek, igrati opreznije, a onda će Dinamo šanse za prolaz tražiti u Maksimiru. Treba "preživjet" ovo gostovanje, ali ako se pruži prilika za pobjedu, zašto je ne prihvatiti?

Krasnodar ipak još nije u pravoj natjecateljskoj formi...

- Da, i to su odlične stvari za Dinamo. Evo, oni su u istoj fazi kao i mi, pet tjedana priprema je iza nas, ali u svojim nogama još nemaju one prave natjecateljske utakmice. A ti ozbiljni službeni dvoboji ne mogu se mjeriti s pripremnim utakmicama, ma to je nebo i zemlja. Dinamo je zbog toga u maloj prednosti, ipak je iza njih dosta kvalitetnih utakmica.

Nikola Moro ozbiljno upozorava...

- Ljudi, nemojte podcijeniti Krasnodar. Vidim, čitam i čujem kako mnogi u Hrvatskoj misle da će Dinamo ovo lagano proći, pogotovo jer su u dvije utakmice bili bolji od CSKA Moskve. A CSKA je ovdje drugi na prvenstvenoj ljestvici, Krasnodar tek sedmi. To bi bila velika greška, Krasnodar je odlična, baš jako dobra momčad. Znam da se kod nas podcjenjuje i ruska Premier liga, a tu se igra jako zahtjevan nogomet.

Jeste li se već čuli s kojim igračima Dinama, dali im poneki savjet?

- Jesam, pričao sam s Arijanom Ademijem, a vjerujem da će tih razgovora sljedećih dana biti još. Uostalom, prije utakmica Dinama i CSKA Moskve me nazvalo sedam-osam igrača Dinama, raspitalo se za neke dodatne informacije, a tu sam ispao dobar skaut, haha. Neka se nešto slično ponovi i ovoga puta. Siguran sam da će baš Ademi u Rusiji opet odigrati veliku utakmicu, a da će Dinamo tamo zabiti gol. I onda će sve u Maksimiru biti puno lakše - završio je Moro.