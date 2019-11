Kaos u Liverpoolu! Navijači Napolija tukli se s policijom

Napoli večeras gostuje na Otoku kod Liverpoola, a njihovi navijači su to iskoristili i u velikom broju došli podržati svoju momčad na Anfield.

Ulice Liverpoola bile su pune Talijana od samog podneva, a oni kao da su htjeli Englezima utjerati strah u kosti. Dio navijača Napolija je šetao ulicama Liverpoola te su zastrašivali stanovnike noseći u rukama palice za golf, šipke, boksere. Ubrzo je stigla policija, a onda je izbio kaos.

Napoli fans outside the stadium Fight Police pic.twitter.com/gOu2leB0Kl

Navijači su napali policiju, a ovi su im uzvratili na isti način. Izbio je kaos na ulicama Liverpoola, a policija je nakon nekog vremena uspjela uspostaviti kontrolu. Helikopteri nadlijeću grad i po gradu se nalazi veći broj policijskih snaga kako bi spriječili novi sukob.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Policija je privela na desetke navijača Napolija, a nije poznato koliko je osoba ozlijeđeno.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Napoli fans freely roaming the street, clearly with weapons ! pic.twitter.com/BtABd0hcFQ