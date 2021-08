Prije desetak dana svjedočili smo ludnici na VN Velike Britanije. Lewis Hamilton sudario se s Maxom Verstappenom pa na kraju osvojio prvo mjesto, a još veći kaos dočekao nas je na VN Mađarske u Budimpešti. Nekoliko vozača sudjelovalo je u sudaru po kišovitom vremenu, a čini se da je opet deblji kralj izvukao Max Verstappen koji je vodeći u ukupnom poretku. Njegov bolid pretrpio je velika oštećenja, pitanje je hoće li nastaviti utrku.

Nitko nije znao što očekivati od ove utrke. Kvalifikacije i treninzi prošli su uz nevjerojatnu vrućinu. Gume su se skoro topile od uzavrelog asfalta, a onda na dan utrke - šok. Kiša je polila stazu u Budimpešti i bilo je jasno da će biti velikih problema na utrci. A oni su se pojavili već u prvom krugu i to u prvom zavoju.

Prije utrke pala je kiša pa su svi vozači bili prisiljeni izaći na intermedijama. Bottas je odmah u prvom zavoju nakon starta samo proklizao kod kočenja, pogodio Norrisa i 'pomogao Hamiltonu' jer se sudario s oba Red Bulla. Lando Norris se zatim sudario s momčadskim kolegom Danielom Ricciardom, ali su se uspjeli vratiti u utrku, dok su najgore prošli Lance Stroll iz Aston Martina i Charles Leclerc iz Ferrarija koji su morali odustati.

Sergio Perez je nastradao i od Charlesa Leclerca u kojeg se zabio Lance Stroll koji također nije dobro kočio u prvom zavoju te su zbog toga sva trojica morala odustati od utrke.

Max Verstappen odmah je morao u boks te nakon što je izlazio iz boksa ostao bez dijela podnice.

Safety car odmah je pozvan na stazu, a nakon nekoliko minuta suci su se odlučili za red flag, odnosno zaustavljanje utrke kako bi se staza očistila. Utrka se nastavila nakon pola sata.

Kako javljaju reporteri s lica mjesta, podnica na bolidu Maxa Verstappena je praktički uništena i pitanje je koliko će njegov bolid izdržati na stazi. Zbog velikih oštećenja, od utrke su morali odustati Norris, Bottas, Leclerc, Perez i Stroll i Mazepin.

Najviše je od svega profitirao naravno Lewis Hamilton koji je s Verstappenom u borbi za naslov svjetskog prvaka te Esteban Ocon iz Alpinea, Sebastian Vettel iz Aston Martina, Carlos Sainz iz Ferrarija i Yuki Tsunoda iz Alpha Taurija koji su se probili do TOP 5.

Ubrzo nakon prekida se u Mađarskoj pojavilo sunce i osušilo asfalt! Svi su morali ići u box mijenjati gume, osim Hamiltona koji je sam startao. Zaista slika koju rijetko viđamo, no to mu neće nešto puno značiti jer je trenutačno posljednji! Ubrzo je i on otišao promijeniti gume u medium jer je staza skroz suha.