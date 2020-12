Kaos u Manchesteru: Hakeri im ukrali podatke, tražili milijune!

Hakeri su od kluba tražiili ogromnu otkupninu, a sumnjalo se kako su uspjeli doći do nekih od najpovjerljivijih planova kluba poput onih za transfer rokovei koje su u klubu htjeli držati daleko od javnosti

<p>Manchester United već dva tjedna muku muči s hakerskim napadom kojeg su u petak poslijepodne ipak izgleda uspjeli othrvati, doznaje <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/football/13323018/man-utd-hackers-cyber-attack-fine/" target="_blank">Sun</a>!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo slavi</strong></p><p>Engleski mediji već nekoliko dana pišu o hakerskom napadu koji je počeo prije dva tjedna.</p><p>Hakeri su od kluba tražiili ogromnu otkupninu, a sumnjalo se kako su uspjeli doći do nekih od najpovjerljivijih planova kluba poput onih za transfer rokove i nekih drugih tajni koje su u klubu htjeli držati daleko od očiju javnosti. </p><p>Napadači su zauzvrat tražili otkupninu, no problem je bio taj što ako bi je platili, zbog kršenja američkog zakona mogli su biti kažnjeni s još 15 milijuna funti. Iako to na prvu izgleda čudno jer se Manchester nalazi u Ujedinjenom Kraljevstvu, radi se o tome da se dionice 'crvenih vragova' prodaju na burzi u New Yorku te su samim time potezi kluba podložni i američkim zakonima.</p><p>Ipak, napad je nakon dvotjednog terora završio, i to dosta uspješno. Iako iz kluba nisu htjeli odgovoriti jesu li platili otkupninu, kako piše Sun, izgledno je da nisu, a u petak poslijepodne svima je rečeno da omgu koristiti svoje korisničke račune kao i ranije dosad.</p><p>Jedan od većih problema za United sad predstavlja i moguće curenje podataka njihovih navijača. Ako se ispostavi da su ti podaci ukradeni, 'crveni vragovi' bi mogli biti kažnjeni s čak 18 milijuna kuna.</p><p> </p>