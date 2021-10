Pivo u potocima, pokoja psovka na svaku sudačku odluku, a uz igralište više navijača nego na nekim prvoligaškim utakmicama. To je draž niželigaških utakmica koja život znači malim mjestima. Naravno, iz takvih malih sredina često vidimo scene koje nas ostave bez teksta, a takva jedna stiže iz Srbije.

Sloboda iz Užice dočekala je momčad Sušice u trećoj srpskoj ligi Zapad. Igrala se 15. minuta utakmice, domaći trener Goran Đukić stajao je uz aut liniju i savjetovao svoje igrače, no u jednom trenutku završio je nokautiran na travnjaku. Logično je bilo za pomisliti kako je to napravio netko od navijača ili iz protivničkog kluba, no bio je to njegov suradnik i trener golmana Veljko Simić, piše Sportski Žurnal.

Simić je došetao do aut linije i šakom udario šefa stručnog stožera pa pobjegao sa stadion. Pomoćni suci i igrači odmah su dotrčali do nesretnog Đukića koji nije znao gdje se nalazi. Ispale su mu naočale, bio je dezorijentiran, a u međuvremenu je stigla policija koja je ispitala sve prisutne.

Kada je Đukić došao k sebi, utakmica se nastavila i Sloboda je pobijedila 2-0. Ubrzo je na Youtubeu izašla i snimka utakmice, no zanimljivo je kako je iz snimke odsječeno razdoblje od 12. do 19. minute, kada je i došlo do sukoba između glavnog i pomoćnog trenera.

Iz kluba nisu htjeli ništa komentirati, no za očekivati je kako će Simić uskoro morati pronaći novi posao, a i morat će policiji objasniti zašto je napao svog trenera.

Tučnjava suigrača već je jako puno puta viđena u nogometu. Jedna od najpoznatijih je sigurno kada su tadašnji nogometaši Newcastlea Lee Bowyer i Kieron Dyer usred utakmice odjednom nasrnuli jedan na drugoga i potukli se. No, da pomoćni trener napadne glavnog... Srpski niželigaški nogomet sve je podignuo na jednu veću razinu.