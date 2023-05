Kaotične scene u Skoplju: Policajac je reprezentativca Makedonije udario pendrekom!

Foto: Twitter

Vardar je u dramatičnoj utakmici slavio protiv Eurofarm Pelistera 26-25 i osvojio rukometni kup Sjeverne Makedonije, no susret su zasjenile kaotične scene na parketu. Opet. U prethodna dva susreta izbio je kaos, sukobili su se navijači ova dva kluba, a ovaj put su sve izazvali igrači. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka nastala je gužva na parketu, došlo je do naguravanja, a najgore je prošao igrač Vardara i makedonski reprezentativac Filip Taleski. Dok je bio u središtu gužve, policajac ga je, ničim izazvan, udario pendrekom u glavu. Taleski je poludio, krenuo na policajca, no drugi ga je zgrabio i zadržao. Video pogledajte OVDJE Nije poznato zašto ga je policajac udario, a ni zašto je došlo do svađe i gužve na parketu. No, ne treba puno razloga za to. Susreti Vardara i Eurofarma ove sezone nalikuju na ratno stanje. Jedno je rukometno rivalstvo i visoke tenzije, ali druga stvar je nesportsko ponašanje i provociranje. U prethodna dva susreta navijači su ušli u parket i tukli se međusobno, a čak je i igrač Vardara i bivši reprezentativac Stojče Stoilov nasrnuo na jednog navijača te ga udarao dok je ležao na parketu.