Kapetan Cibone: Ludilo, što je nama sve ulazilo! A nismo znali tko će moći igrati protiv Zvezde

Barem na jedan dan u Draženov dom vratio se dašak onih slavnih vremena. Krcate tribine s kojih grmi 'heja, heja cibosi', a na parketu Cibona dominira protiv Crvene zvezde. Nekada je to bilo sve sasvim uobičajeno, srpski klub bio je mušterija hrvatskom velikanu koji je igrao europska natjecanja i osvajao naslove, no vremena su se promijenila. Sada je to prvoklasna senzacija, a nju su košarkaši Cibone napravili u nedjelju kada su srušili prvaka ABA lige (85-81).