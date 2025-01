Kapetan Duvnjak: 'Moj list nije dobro, ali dišemo svi kao jedan'

Savršena utakmica. Dečki su bili fenomenalni, od prvog do zadnje. Ovakvu obranu nisam nikad doživio, svaka čast, dečki su sve stizali. Pripremili smo za njih obranu 5-1, to je izbornik odlučio. Mislili smo da se neće snaći, tako je i bilo. Odlijepili smo se i dominirali u prvom poluvremenu, sve je išlo kako smo zacrtali. Ljudi, navijači, na nevjerovati, hvala im do neba, započeo je nakon veličanstvene pobjede protiv Islanda (32-26) igrač utakmice, golman hrvatske reprezentacije Dominik Kuzmanović.

Trebalo je našim rukometašima četiri i više razlike da bi ostali u igri za četvrtfinale, a ne da su ostali u igri, već su pobjedom došli na prvo mjesto.

Pokretanje videa... 01:02 Vjetar u leđa prije Islanda: Sigurdsson priključio Mandića | Video: 24sata/Video

- Imamo prvo mjesto sa šest razlike, a za dva dana slijedi najvažnija utakmica protiv Slovenije. Idemo se odmoriti pa odraditi tu utakmicu, nadamo se, kao ovu. Čini se lako, pobijediti Sloveniju i idemo dalje, ali moramo se pripremiti jer smo na OI imali neugodno iskustvo s njima. Pozivam ljude, više od ovakve podrške nam ne treba, Nisam uspio vidjeti izbornika, vjerujem da je zadovoljan, ali kao što kad nismo smjeli pasti kad smo izgubili protiv Egipta i nismo pali, ne smijemo sad poletjeti. Još jedna važna utakmica - rekao je Kuzmanović.

Obrana 5-1 iznenadila je Islanđane, a funkcionirala je vrhunski. Zasluge su za to imali igrači na prednjem - David Mandić i Marko Mamić koji su odradili vrhunski posao.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Island | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Neću reći da smo mi igrači malo strepili, ali uhvatila nas je nervoza jer smo u završnici razbranili golmana za kojeg smo znali da je dobar. Malo smo se 'stisnuli', uplašili ili što već, igramo kod kuće i pritisak je velik, ali na kraju je sve funkcioniralo kako treba. Od 2.1. nismo stali, imali smo trening svaki dan, radili videoanalize, ali nedostaje nam rutine. Pokazali smo da imamo dobru intuiciju, da se mi Hrvati uvijek dobro branimo, pokazali smo to i na terenu - započeo je Mamić pa nastavio:

- Nismo srljali, dogovorili smo se da ćemo nakon primljenog gola spustiti loptu na zemlju i nećemo juriti. Znali smo da dobro trče, da smo se u to upustili, teško bi se nadmetali s njima jer ti dečki trče od pete godine. Ali nismo, imamo kvalitetne dečke u napadu. Malo smo se emotivno ispraznili, nije lako. Bio je pritisak, igramo kući i želimo to. U nedjelju idemo ful gas protiv Slovenije.

Na terenu je kapetansku dionicu odradio i Domagoj Duvnjak. Znao je da je načet, da ne može odigrati na 100 posto, ali je kraj terena bodrio momčad svake sekunde, čak je i na terenu odigrao neke minute i pokazao klasu te poveo Hrvatsku prema velikoj pobjedi.

- Fenomenalna utakmica s naše strane. Iznenadili smo ih obranom 5-1, a kako su dečki odigrali obranu, pokretljivo, energično, a sve što je prošlo je Dominik obranio. Nije bilo puno tehničkih grešaka, to je bio plan. Dobra obrana, lagano u napad do gola i mislim da smo uspjeli u tome. Plan je bila jaka obrana, kad se primi gol ili kad uzmemo loptu ako ide 'prvi val' ide, ako ne onda da stanemo - rekao je kapetan.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Island | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pričalo se da Duvnjak više neće igrati pa je ipak završio na terenu, a ozljeda je i dalje tu. No, to ga neće udaljiti od reprezentacije u 'posljednjem plesu'.

- Moj list nije dobro. Vidjeli ste danas da je izbornik pokušao da uđem kad imamo igrača više da pomognem iskustvom, ali ne želim davati prognoze. Ići ćemo iz dana u dan, želim uživati u pobjedi s dečkima. Predivna publika nas je nosila, ne znam kad je zadnji put bila takva atmosfera. Nikakva euforija, događalo nam se dosta puta da pobijedimo veliku ekipu pa sljedeću utakmicu padnemo. Moramo na tome već od sutra ujutro raditi. Ovo je definitivno moje zadnje prvenstvo, nažalost se dogodilo to što se dogodilo. Nije lako izborniku, morao je staviti dva zdrava igrača na tribinu, a ja sam načet, ozlijeđen. Dišemo svi ko jedan i nadam se da ćemo to u nastavku prvenstva pokazati - zaključio je Duvnjak.

Odličnu je utakmicu odigrao Mateo Maraš koji je zabio četiri gola, a bio je odličan u obrani.

- Rekli smo prije utakmice: 'Ajmo razvaliti Island! I razvalili smo ih. Mi borbeni otpočetka, tko god je ušao dao je doprinos, nemam lošu stvar za reć. Svaka utakmica mi je draga u reprezentaciji, ova preuzima primat, ali možda bude još koja draža.