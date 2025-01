Kapetan Duvnjak najavio susret protiv Bahreina: 'Ovo prvenstvo idemo odigrati baš iz gušta'

Jedva smo dočekali, kreće Svjetsko prvenstvo. Napravili smo dobre pripreme, atmosfera je odlična i jedna čekamo utakmicu. Prva utakmica Bahrein, finale za nas i tako trebamo pristupiti svakoj utakmici, započeo je u najavi prvog susreta na Svjetskom prvenstvu kapetan Hrvatske Domagoj Duvnjak.

U zagrebačkoj Areni će izabranici Dagura Sigurdssona otvoriti veliko natjecanje protiv Bahreina. U pripremama su slavili protiv Italije (36-20), Sjeverne Makedonije (27-25) i Slovenije (33-25), a sad slijedi 'ono pravo'.

- Protiv Makedonije nismo bili dobri, možda je bilo do umora, ali to je alibi. Kad se obuče ovaj dres moraš ići preko svojih granica, a preko Slovenije je to izgledalo fenomenalno, pogotovo prvih 20 minuta gdje smo složili pravu obranu uz Kuzmu na golu, zabili smo puno lakih golova. Nadam se da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu i da možemo ponoviti susret sa Slovenijom - rekao je Duvnjak.

Na domaćem terenu će se hrvatski rukometaši boriti za svjetsko odličje, a to je uvijek jedna vrsta pritiska na momčad.

- Dečki su toliko iskusni i imaju dovoljno godina da znaju što nas očekuje, meni će isto biti neka nervoza, te utakmice nisu lake za igrati, pogotovo doma pred 15.000 naših navijača. Tu nervozu moramo preusmjeriti u pozitivnu energiju. Navijače trebamo i sigurno će nas podržati, a ako me netko bude pitao, reći ću dečkima da se trebaju opustiti, ovo je sport u kojem se događaju svakakve stvari. Idemo ovo prvenstvo odigrati baš iz gušta - objasnio je Duvnjak pa se osvrnuo na šanse reprezentacije u borbi za medalju:

Zagreb: Prijateljska rukometna utakmica između Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Želje su uvijek iste, borba za medalju kad se igra za reprezentaciju. Je li to realno ne znam, ali dat ćemo sve od sebe da se uključimo u borbu za odličje. Hrvatski rukomet je zadnju medalju osvojio 2020. godine, a to je dug period. Nadam se da je došlo vrijeme da možemo konkurirati najjačima - zaključio je.

Utakmica prvog kola Svjetskog prvenstva u Grupi H između Hrvatske i Bahreina na rasporedu je u srijedu, 15. siječnja, s početkom u 20 sati i 30 minuta u zagrebačkoj Areni uz prijenos na RTL televiziji.