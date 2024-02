Kapetan Hezonja: Zašto se neki igrači ne odazivaju? Valjda ljudi ne mogu, treba im dati mira...

Stigao je posljednji, u utorak prijepodne. U civilu se pozdravio sa suigračima, izbornikom, širokog osmijeha jer u nedjelju je s Real Madridom osvojio Kup kralja. U petak će u Francuskoj, ali i u ponedjeljak u Rijeci protiv Cipra, pak, Mario Hezonja povesti Hrvatsku u kvalifikacije za EuroBasket 2025.. Prvi puta kao kapetan.

- Kod nas je to velika stvar, za moju obitelj. Trebalo je biti kapetan i vođa sa 16 godina, pa kada se ulazilo u seniore, biti primjer na terenu, navijačima, javnosti. Takav uvijek nastojim biti na terenu. Samo da me traka ne ponese, jer sam poznati "bad boy", ha, ha. Ne, sada sam u zrelim godinama i trebam biti primjer mlađima.

Hezonja će, kao jedan od tri euroligaška igrača u reprezentaciji (Smith, Branković), nositi ambicije Hrvatske u ovom prozoru. U rasprodanoj dvorani u Brestu čekaju ga dva suigrača iz Reala, Yabusele i Poirier, dok četvrti, Džanan Musa, igra za BiH, koja nas čeka u trećem kolu.

- Ha, što ću im reći nego da ćemo ih razvaliti, tipične gluposti. Oni su prvi favoriti skupine, ali nemamo se koga bojati.

Upravo onako kako su Hezonja i društvo odradili prošloljetne olimpijske pretkvalifikacije u Istanbulu. Iz te reprezentacije danas nedostaju NBA igrači, Šarić i Zubac, a s otkazom Žižića, koji je trebao biti prvi centar, s odlaskom Matkovića u NBA, Hrvatska je mišićima deficitarna pod košem, gdje su Francuzi najjači s Poirierom, Yabuseleom i Lessortom.

- Da, zato trebamo pomoć svih igrača. Branković igra Euroligu u Bayernu, kod mog bivšeg trenera Pabla Lasa, jednog od najboljih u ikada. Treba nam tučnjava, nema druge.

Koliki je Hezonji, nakon prošloga ljeta, sada gušt dolaziti u reprezentaciju?

- Znate, dosta nam se puta atmosfera razbila, bili su ranije drugačiji igrači, drugih godina. Sada mi je drago vidjeti sve, dobri su u klubovima. Promijenio se i mentalitet reprezentacije i igrača, i ja ih tjeram sa strane, da se vratimo na veliku pozornicu što prije. Mislim da je trener Sesar najzaslužniji jer je od početka stvari postavio onako kako trebaju funkcionirati, svi znaju uloge.

I nakon svega, međutim, neki se igrači i dalje ne odazivaju...

- Naravno da mi je žao, ali mislim da i takva pitanja treba izbrisati jer stvaraju negativnu energiju. Valjda ljudi ne mogu, imaju tešku sezonu, ozljede, treba ih pustiti na miru da se osjećaju slobodno i da im reprezentacije ne bude teret. Tko je zdrav i slobodan, otvorena su mu vrata.

Hezonja je iz Dubrovnika, a Dubrovnik je upravo priredio veličanstveni doček zlatnim vaterpolistima.

- Vidio sam da im Zagreb nije priredio doček, ali svaka čast za Split, Dubrovnik i Šibenik. I ja sam imao ratove sa Španjolcima u Realu, Fernandezom i Llullom, kada su nas dobili u finalu Europskog prvenstva u Zagrebu, muka mi je bila. Što reći, oni su uz nogometaše naš ponos.

Košarkaši su u redu za kakvu medalju?

- Mi smo u redu već godinama, dosta je pričanja, treba to u djelo provesti. Svi se nadamo da ćemo jednog dana doći do toga. Nismo lani napravili nikakve uspjehe, ali je korak u tom smjeru. Nogometaši i vaterpolisti su uvijek imali zajedništvo, mi to imamo od prošloga ljeta. Još nije na takvoj razini, ali vjerujemo da će biti i na većoj. Već u Turskoj se vidio rezultat toga.

Španjolski mediji sele vas iz Madrida?

- Uvijek se to zahukta, bit će još i lošije medijski vjerojatno. Ali samo mi je Real u glavi, da osvojimo sve. Nije me briga što se piše, i to je veliki uspjeh za mene jer prije nije bilo baš tako, ha, ha.