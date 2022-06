Kapetan i heroj pohvalili mlada pojačanja: Odigrali su sjajno! Ali ovaj raspored je nehuman

Što reći, kad se ovdje pobijedi znači da su svi bili maksimalno raspoloženi, zadovoljni smo što smo napokon pobijedili Francuze. Svi su bili maksimalno fokusirani i spremni da daju zadnji atom snage. U deset dana nije lako odigrati četiri utakmice, rekao je nakon pobjede protiv Francuske (1-0) u Ligi nacija golman 'vatrenih' Ivica Ivušić (27).

Hrvatska u deset međusobnih susreta nikad nije pobijedila Francusku, a prvi se put dogodilo i da naš golman nije primio gol. A Ivušić je između stativa završio nakon ozljede Dominika Livakovića (27).

- Svaka utakmica za reprezentaciju je najdraža, a kamoli clean sheet, naravno da sam zadovoljan.

Ispred njega su na stoperskim pozicijama bila dva mladića - Josip Šutalo (22) i Martin Erlić (24), a pohvalio je njihovu igru.

- Erlić i Šutalo odigrali su kao da imaju sto nastupa za reprezentaciju - objasnio je golman Osijeka, a kapetan Luka Modrić (37) samo ih dodatno pohvalio:

- Svaka čast dečkima, odigrali su vrhunske tri utakmice. Samo im čestitati i neka nastave ovako. Pokazali su da su s pravom tu i da se mogu nositi s velikim zvijezdama i igračima. Imaju veliku budućnost pred sobom, odigrali su fenomenalno i Juranović na lijevom beku, ali treba im skinuti kapu kakav su karakter pokazali.

I on je nakon 152 nastupa u dresu 'vatrenih' stigao do toliko željene pobjede protiv Francuske.

- Hvala Bogu da smo došli do prve pobjede protiv njih nakon deset utakmica, ne samo zbog pobjede, nego zbog načina. Zaslužili smo to po prikazanom večeras. Oni su nam nekako bili ta neka crna mačka, nikako da ih pobijedimo, nikako to nismo uspijevali, napokon se to dogodilo na njihovom stadionu i sigurno je to jedna od dražih pobjeda. Slijedi nam dobar odmor i pripreme za novu sezonu - rekao je Luka pa se osvrnuo na prošle četiri utakmice u deset dana:

- Znače nam ova posljednja tri rezultata. Svaka utakmica za reprezentaciju je važna, bilo prijateljska, Liga nacija ili nešto. Samo meni termin i pretrpanost smeta, nakon ovakve sezone da nam staviš četiri utakmice u deset dana, to je nehumano. Dali smo više od maksimuma u četiri utakmice, šteta zbog prve, ali pobijedili smo tri i moramo biti zadovoljni

A veliki je udio dao i Mateo Kovačić (28) koji je pokazao zašto ga se toliko cijeni u Premiershipu i da su tek velike stvari pred njim.

- Odigrali smo kvalitetnu utakmicu bez lopte, a s loptom i puno mirnoće smo odigrali od iza, velika utakmica je iza nas. Poseban je osjećaj igrati za Hrvatsku, pogotovo protiv rivala kao što je Francuska gdje uvijek igramo dobro, ali nas pobijede. Stvarno velika pobjeda - zaključio je Kovačić.

Najčitaniji članci