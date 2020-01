'Kapetan je bio izvanredan, a Šetka je stvarno veliki sportaš'

Znate li što se dogodilo 2004. godine? Jedan od prvih podsjetnika bit će vam Olimpijske igre u Ateni i... Na dobrom ste tragu. Tada je, naime, Hrvatska posljednji put izgubila od Rusije. U vaterpolu.

U generalnoj probi uoči odlaska na Europsko prvenstvo u Budimpeštu (14. - 26. siječnja) tradicija je, sukladno očekivanjima, nastavljena. Barakude su na bazenu Mladosti uz Savu s 11-8 iskazali nemjerljivo veću kvalitetu nad svojim sparing-partnerima posljednjih dana.

- Rusi su protivnik po mjeri u ovoj fazi priprema. Prvi smo dio utakmice odigrali odlično, koncentrirano i agresivno u fazi obrane, u napadu, pak, aktivno s dosta plivanja, šutevima protiv zone, dok je u drugom dijelu došlo do pada, pretpostavljam da je razlog umor. Jučer smo radili gotovo šest sati i normalno da su igrači umorni, ali isto tako ne smiju nam se događati neke stvari, kao olako gubljenje lopti. Fokus mora biti uvijek maksimalan bez obzira na uvjete, protivnika - sažeo je utakmicu iz svoje izborničke perspektive Ivica Tucak.

Samo je, zapravo, pojačao naš izvještajni zaključak da je prvi dio bio ogledni primjer onoga kako bi Hrvatska trebala izgledati za točno tjedan dana na otvaranju protiv Njemačke u budimpeštanskoj Duna Areni.

- Sada će igrači dobiti slobodan dan, a potom ćemo do polaska za Budimpeštu raditi na tehničko-taktičkim detaljima, kako bismo bili na optimumu za početak turnira.

Izbornik je nenajavljeno požurio i već prije dvoboja s Rusijom izabrao konačnih 13. Izmjena je samo jedna u odnosu na posljednje veliko natjecanje, SP u Gwangjuu prošlog srpnja. Umjesto ozlijeđenog Anđela Šetke unutra je Luka Bukić.

- Ne mogu reći da nisam imao dvojbi, razmišljali smo možda povesti još jednog beka, malog Rina Burića, s obzirom na kriterij i puno isključenja. Naši vanjski igrači ne mogu pokriti tu poziciju, ali mogu pomoći Vrlić i Lončar. Nismo znali ni što je s Bukićem jer muči ga rame, sada je imao i virozu i vidjelo se na njemu. No, moram se zahvaliti Šetki koji je htio biti dio grupe premda je znao da neće ići na EP. To je dokaz da je veliki sportaš.

Nikad nismo sumnjali ni u igračku veličinu našeg kapetana Andra Bušlje. Zbog male minutaže ove sezone u Pro Reccu zabrinuo je izbornika, ali ovo danas... Ma, nema straha za našu dubrovačku zidinu.

- Andro je bio izvanredan, dobio sam ono što od njega tražim, a to je da bude opasan sa šutom s te pozicije tri na zonu. Ako nemamo taj šut, ubojitost, bit ćemo u problemu. On i Benić to mogu premda s Benićem treba raditi na detaljima jer prebrzo ispucava lopte, a ima fantastičan udarac i zamah.

Nije da smo ostali previše iznenađeni, ali svakako smo htjeli provjeriti s izbornikom odluku da u utakmicu krene s Ivanom Marcelićem na golu, a Markom Bijačem na klupi. Je li to znak da se još uvijek lomite oko toga tko bi trebao krenuti na Euru?

- Da, još uvijek razmišljamo. Ma, obojica brane izvanredno, Marcelić je u stotine navrata pokazao da na njega možemo računati i da on treba dobiti minutažu. U svakom slučaju za golmane se ne moramo brinuti.

Nikad i nismo, srećom.

Trinaest barakuda za EP:

1. Marko Bijač - vratar

2. Marko Macan - branič

3. Loren Fatović - lijeva strana

4. Luka Lončar - centar

5. Maro Joković - desna strana

6. Luka Bukić - lijevo krilo/lijevi vanjski

7. Ante Vukičević - lijeva strana

8. Andro Bušlje - branič

9. Lovre Miloš - desna strana

10. Josip Vrlić - centar

11. Hrvoje Benić - branič

12. Xavi Garcia - desna strana

13. Ivan Marcelić – vratar