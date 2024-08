VIDEO Lovre Kalinić vratio se na gol Hajduka i nastavio s lijepom praksom. Evo komu ide oprema

Iako neko vrijeme nije bio na golu Hajduka na službenim utakmicama koje su igrane na Poljudu, kapetan Lovre Kalinić (34) nije zaboravio tradiciju iz prošlih sezona. Nakon pobjede nad Slaven Belupom na otvaranju novog prvenstva, Lovre je sa suigračima najprije zapljeskao gledateljima na sjeveru i istoku, a potom se laganim trkom zaputio prema južnoj tribini, gdje je najmlađim navijačima ostavio svoj dres, potom i golmanske rukavice, i na koncu donji dio dresa.

Kalinić: Meni to nije problem

- Meni to nije problem a znam da je to za tu djecu velika stvar i da će se veseliti poklonu i pamtiti to zauvijek – objasnio je jednom zgodom kapetan Hajduka zašto nakon svake utakmice poklanja opremu upravo najmlađima.

Da ne bi bilo zabune, dresove i opremu nakon utakmica gledateljima vrlo često poklanjaju i ostali prvotimci Hajduka, ali Lovrin ritual nam je upao u oko upravo zbog toga što se redovito ponavlja, i to u pravilu uvijek pod južnom tribinom na kojoj se okupljaju najmlađi navijači Hajduka, ili pak pod semaforom gdje su mjesta za osobe s invaliditetom.

Naredio suigračima da skinu dresove

Nakon pobjede nad Goricom u zadnjem kolu prošle kalendarske godine, kada je Hajduk osigurao naslov jesenskog prvaka, igrači su također napravili đir po terenu, najprije su po tradiciji otišli pod sjevernu tribinu, pred Torcidu koja im je zapjevala "Ja te volim Hajduče", nakon toga pred Istok s kojeg se zaorilo "Samo jednu želju imam...", da bi na koncu došli pred one najmlađe na jugu, pred dječju tribinu, a onda je kapetan kazao suigračima: "Skidajte dresove". Bilo je jasno kome su dresovi bili namijenjeni, a najbrža i najsretnija djeca neplanirano su dobila poklon za Božić.

Svi su tada pohvalili lijepu gestu kapetana i njegovih suigrača koji su oduševili najmlađe navijače, kojima na Poljudu posvećuju posebnu pozornost. Hajduk je naime prije sedam godina omogućio najmlađima da gledaju utakmice s posebne tribine na kojoj su samo oni i njihovi roditelji, i to po popularnim cijenama.

Tribina je posebno oslikana i prilagođena za djecu, na njoj se mogu kupiti pića i grickalice, hostese im dijele poklone s Hajdukovim obilježjima, najčešće je tu i klupska maskota popularni Rico, a početkom drugog poluvremena, kad se objavljuje broj gledatelja na stadionu, službeni spiker Vedran Očašić posebno istakne broj najmlađih na dječjoj tribini.

Mnogi od njih crtaju i transparente, posebne plakate... Hajduk na taj način privlači mlađe generacije koje će za koju godinu preseliti na neku drugu tribinu, a na njihova mjesta će doći mlađi koji će dijeliti istu strast i ljubav prema klubu.

I nije to jedina gesta za pohvalu kapetana Hajduka, koji se redovito odaziva na pozive organizatora humanitarnih akcija, koje pomaže i privatno, ali i animiranjem suigrača koji doniraju vlastiti novac, ili pak novac iz fonda kazni usmjeravaju za pomoć onima koji su u potrebi.

