Kapetan napušta Cibonin brod. Aco: To znači da je ovo njen kraj

Mateo Drežnjak i Roko Prkačin jedina su dva igrača koja su ostala u Ciboni. Do zadnjeg dana čekali su što će biti s Cibonom, hoće li Tomislav Šerić i Ivan Matasić skupiti novac, pronaći sponzora, investitora, bilo koga tko je spreman osoviti Cibonu na noge.

Da je nešto na vidiku, Roko Prkačin vjerojatno bi ostao. To je bila i želja njegova oca Nikše. No kako stvari stoje, od toga neće biti ništa. Roko Prkačin dobio je ponudu iz Njemačke i karijeru bi trebao nastaviti u Ulmu. Tako bi Cibona ostala i bez kapetana, bez igrača koji je živio za Cibonu i koji je htio nastaviti karijeru u aktualnom prvaku Hrvatske.

- Eventualni odlazak Roka Prkačina iščitavam na način da je ovo izgledan kraj kluba. Naime, Rokov otac Nikša čekao je očigledno do kraja jer je imao želju da mali nastavi igrati za klub. Ako odlazi... - oglasio se Aco Petrović.

Da, nažalost je tako. Odlazak Roka značio bi da je klub došao do kraja puta. Dobra vijest je, ako ih uopće ima iz Savske ulice, da Roko još nije otišao. Vjerojatno se i on nada da bi se klub mogao spasiti, no nade je sve manje. Koliko će Cibona zaraditi od eventualnog odlaska Roka? Ništa. Eto, na takvim je granama Cibona. Obećavali su se brda i doline, a ostala je pustoš...

