Kapetan odbio igrati za rusku reprezentaciju! 'Imam rodbinu u Ukrajini. Ja sam protiv rata'

Umjesto play-offa za Svjetsko prvenstvo, ruski reprezentativci će se u ožujku okupiti zbog treninga i prijateljskih utakmica. Fifa ih je izbacila iz kvalifikacija za SP gdje su trebali igrati protiv Poljske u polufinalu play-offa te suspendirala do daljnjega zbog invazije na Ukrajinu što znači kako ne smiju igrati niti službene prijateljske utakmice. No, zemlje poput Bjelorusije, Azerbajdžana, Kine... nisu osudile njihov napad na Ukrajinu pa postoji mogućnost da s nekom od tih reprezentacija odigraju neslužbenu prijateljsku utakmicu.

Bez obzira na suspenziju, Rusi će se tako svejedno okupiti 21. ožujka. Izbornik Valerij Karpin objavio je popis igrača koji će prisustvovati trening kampu u Moskvi, a na popisu opet nema kapetana Artema Dzjube. Napadač Zenita prvo nije htio igrati za reprezentaciju dok je izbornik Karpin, nakon što su se sukobili u Spartaku. U rujnu je odbio poziv, a u studenom ga nije ni dobio.

Bez obzira na to, očito su raščistili sve pa ga je Karpin opet pozvao, ali Dzjuba je opet odbio. No, ovaj put su okolnosti drugačije. Najboljeg strijelca u povijesti reprezentacije s 30 golova potresla je cijela situacija oko Ukrajine.

- U nedjelju smo razgovarali s Artemom telefonski, on nas je uvjerio da, kako je rekao na sastanku, zaista želi da igra za reprezentaciju. Ali sada ne može zbog teške situacije u Ukrajini, gde ima puno rođaka, ispričao se i zamolio iz obiteljskih razloga da ga ne zovemo na ovo okupljanje. Dogovorili smo se da ćemo ostati u kontaktu sa njim i da ćemo pratiti njegove nastupe za Zenit - rekao je Karpin.

Inače, brojni ukrajinski nogometaši prozvali su upravo Dzjubu. Kao jedan od kapetana, očekivali su od njega da će osuditi invaziju Rusije na Ukrajinu. Nakon nekoliko žestokih prozivki, oglasio se prije dva tjedna, ali ni tada nije direktno osudio invaziju svoje zemlje. Ipak, očito ga je cijela situacija potresla pa je odlučio propustiti okupljanje.

- Nisam htio do kraja komentirati temu događaja u Ukrajini. Nisam htio, ne zato što se bojim, nego zato što nisam stručnjak za politiku, nikad nisam bio u tome i ne namjeravam biti (za razliku od puno politologa i virologa koji su se pojavili na internetu). Ali kao i svaka osoba, imam svoje mišljenje. Ova tema me proziva sa svih strana, pa ću se i oglasiti. Ja sam protiv bilo kojeg rata. Rat je strašna stvar - napisao je tada ruski nogometaš koji u Zenitu dijeli svlačionicu s Dejanom Lovrenom.

No, u navedenom istupu osudio je i sankcije prema Rusiji.

- Ja sam i protiv ljudske agresije i mržnje. Protivim se diskriminaciji na temelju nacionalnosti. Ne stidim se što sam Rus i nije mi jasno zbog čega sportaši sada moraju patiti. Ja sam protiv dvostrukih standarda. Zašto su svi vikali da je sport izvan politike, a čim je Rusija u pitanju, to je zaboravljeno. Ponavljam, rat je strašna stvar. U stresnim situacijama ljudi pokazuju svoju pravu suštinu, ponekad i negativnu. Koliko bijesa, prljavštine i svega je izliveno na sav ruski narod, bez obzira na njihov položaj i profesiju. Te tisuće ljudi koji pišu prijetnje, stanite u red. Čudno je sve to čuti od ljudi kojima je Rusija dala jako puno u životu. Sve ovo stvara samo još negativnosti. Rat će završiti, a ljudska negativnost će ostati. To je nemoguće vratiti natrag. Imajte to na umu. I za kraj, poruka za kolege koje sjede na dupetu u vilama u Engleskoj i govore gadosti: Ne može nas to uvrijediti, sve nam je jasno. Mir i dobro svima - napisao je Dzjuba nakon što su Fifa i Uefa suspendirale rusku reprezentaciju i klubove.