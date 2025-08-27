Kapetan Rijeke potpisao novi ugovor uoči pakla na Toumbi: 'Ja mogu biti primjer drugima'

StartFragment Rijeka putuje na najvažniju utakmicu ovoga ljeta u Solun, gdje brani prednost 1-0 protiv PAOK-a u uzvratu doigravanja za Europsku ligu (četvrtak, 19.30, MAXSport 1). Uspije li, pridružit će se Dinamu među 36 klubova drugoga europskog klupskog natjecanja po jačini, a u suprotnom ima zajamčenu Konferencijsku ligu.

- Ostvarili smo pobjedu, idemo s 1-0 u Solun, u težak teren i uzavrelu atmosferu. Ali moramo se postaviti hrabro, kao što smo igrali u prvoj utakmici. Izaći i odigrati pravu utakmicu u svakom smislu, taktički discipliniranu, napraviti sve da izborimo dobar rezultat i Europsku ligu. Svima je to u interesu, dat ćemo sve od sebe jer je ljepše i bolje kad igraš s jačim momčadima. Imamo zajamčenu Konferencijsku ligu pa smo i taj pritisak skinuli. Idemo rasterećeni odigrati pravu utakmicu i pokušati ući u Europsku ligu - rekao je trener Riječana Radomir Đalović, koji se osvrnuo na paklenu atmosferu na Toumbi.

- Oni krenu uvijek (jako) uz takve navijače i atmosferu. Moramo biti pažljivi u prvih 15-20 minuta jer će sigurno krenuti jako. Što utakmica više bude odmicala, mi ćemo biti u prednosti. Jedna je stvar oko šesnaesterca da ne napravimo opet neku glupost kao što smo protiv Ludogoreca tamo, da budemo koncentrirani, i da ih ugrozimo u svakoj situaciji. Znači, da se od prve minute postavimo hrabro i izađemo visoko, da radimo pritisak. Jer ako budemo stalno stajali iza, neće biti dobro. Ne očekujem previše promjena kod PAOK-a. Možda uđe ovaj Despodov, koji je zabio gol u prvenstvu, na desnoj strani, i možda jedan vezni, Kamara ili Ozdojev. Drugo će, mislim, biti sve isto.

Nijedan hrvatski klub još nije uspio izbaciti solunski klub, a pokušavala je već Rijeka, kao i Dinamo, Hajduk i Lokomotiva.

- Čitao sam to, ogroman bi uspjeh bio za nas i hrvatski nogomet imati dva predstavnika u Europskoj ligi. A i probat ćemo srušiti tu tradiciju jer su naši klubovi u prošlosti redom ispadali od PAOK-a - zaključio je Đalović.

Rijeka je, nakon transfera Daniela Adu-Adjeija, ovaj tjedan osigurala i potpis kapetana Martina Zlomislića (27), koji je produžio ugovor za još godinu dana, do 2027., uz opciju produljenja za još godinu.

- Brzo smo se dogovorili, Rijeka i ja uvijek smo išli u istom pravcu, tako i sad. Četiri godine sam tu, sretan sam radi potpisa. Ovo je nagrada za prošlu sezonu, još mi je jedan motiv za dalje, za dokazivanje. Prošle su četiri sezone, ali motiv je isti, svaka utakmica za Rijeku za mene znači puno, bude li ih još jedna ili 100, dat ću sve od sebe.

Odigrao je 173 utakmice za Rijeku, a najdraža mu je...

- Svima je jasno da je to Belupo, zadnja utakmica u prvenstvu. Taj moment pamtit ću dok sam živ, najdraža nogometna uspomena. Kad sam došao, nisam to mogao zamisliti, Nediljko Labrović i ja došli smo u isto vrijeme, Nedo je imao prednost, tri godine čekao sam šansu i onda se u jednoj sezoni sve vratilo. Dupla kruna s Rijekom, izborili smo skupine Konferencijske lige, fantastičan osjećaj.

Čekanje na šansu poruka je i drugim golmanima.

- Čekaš šansu, radiš naporno, kad dođe, da je iskoristiš maksimalno. Neka bude i to primjer, poruka da strpljivo treba sačekati šansu da je iskoristiš.

Kako protiv PAOK-a?

- Hrabro, jako kao i na Rujevici. Bit će teško, oni će probati od prve minute stisnuti, ali mi moramo željeti i vjerovati u te skupine i onda će one doći - zaključio je Zlomislić.

