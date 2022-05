Kapetan Rijeke se pravda: Nisam zaslužio crveni! Livaja je mene prvi povlačio za dres...

Htio se od Rijeke oprostiti trofejem, ali oprostio se glupim isključenjem kojim je ostavio svoj klub na cjedilu. Posljednja utakmica definitivno mu neće ostati u lijepom sjećanju.

Rijeka je u četvrtak izgubila od Hajduka u finalu Kupa (3-1), a tragičar susreta bio je kapetan Hrvoje Smolčić koji na ljeto odlazi u Eintracht. Riječani su i vodili 1-0, golom Drmića, Hajduk je okrenuo golovima Ferra i Melnjaka, a krajem prvog dijela situacija koja je preusmjerila utakmicu u korist domaćina.

U 41. minuti povlačio je Marka Livaju za dres i Fran Jović mu je pokazao isključujući drugi žuti karton. Smolčić je samo 17 minuta prije, kod gola Ferra (25) za 1-1, dobio žuti karton zbog prigovora, Portugalac ga je tom prilikom nadskočio.

Od samog početka vidjelo se da je pretjerano nervozan. Gubio je živce na svaku sudačku odluku, prigovarao i ulazio u verbalne sukobe. Na kraju ga je to koštalo.

Smolčić se još pri izlasku s terena ispričavao navijačima, a sada je to napravio i na društvenim mrežama. Uz to, smatra kako nije zaslužio crveni karton te je otkrio jedan detalj uoči isključujućeg kartona.

- Želio bih se ispričati svim navijačima Rijeke na neinteligentnom potezu koji nas je jučer udaljio od trofeja. Svjestan sam koliku sam pogrešku napravio i imam potrebu svima se javno ispričati. Vjerujem da su svi svjesni da su u finalu emocije jako velike, isto kao i želja za pobjedom. U svemu tome očito sam želio previše i to nas je na kraju koštalo. Prihvaćam krivicu i ne bježim od nje, ali se moram osvrnuti na ta dva žuta kartona koja sam dobio - napisao je Smolčić pa nastavio:

- Prvi žuti sam dobio zbog prigovora sucu Joviću, finale je strast i emocija, s kojim se mora znati nosit ii sam sudac. Kapetan je taj koji mora stati ispred ekipe ako smatra da sudac 'zakida' njegovu ekipu, isto to sam napravio i ja te radi prvog prigovora dobio žuti karton i to po meni nije opravdano. Mislim da sudac nije imao respekt prema meni kao kapetanu jer vjerujem da se u sličnoj situaciji našao neki drugi kapetan poput Ademija, Škorića, Kalinića ili Livaje da bi to završilo na usmenoj opomeni. U toj situaciji rekao sam sucu 'mene ne moraš poštivati, ali ovaj grb hoćeš' te nakon toga dobio karton. Drugi žuti karton također smatram da nije opravdan jer to nije intenzitet da bi jedan igrač nakon tog povlačenja i tog starta završio finale - napisao je kapetan Rijeke pa otkrio da je Livaja njega povlačio.

- Na snimci se vidi da je Livaja mene prvi povukao za dres (što naš europski sudac to nije vidio) i stvorio prednost ispred mene, te sam i ja refleksno povukao njega i time završio svoj nastup, a samim time uvelike otežao ekipi. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ja sam svoje iznio, nažalost to nije utjeha ni opravdanje jer na kraju Hajduk osvojio taj trofej. Nažalost, uz sve ovo to nije bio naš dan, nismo bili pravi i Hajduk je zasluženo pobijedio i na tome im sportski čestitam. Moram se zahvaliti svima koji su mi u ovoj situaciji pružili podršku, pored obitelji i prijatelja, tu najviše mislim na Armadu koja mi je pružila pljesak u jako teškom trenutku - zaključio je Smolčić.

