Kapetan Rijeke zaplakao na oproštaju: Kajem se zbog tog crvenog. Oduzeo sam vam trofej

Od Gospića preko Rijeke do Frankfurta. Nije u pitanju neki klasični lički gastarbajter nego: mladi hrvatski reprezentativac i dojučerašnji kapetan Rijeke - Hrvoje Smolčić (21).

Osvajač Europske lige, Eintracht, je danas u 10 sati predstavio Smolčića kao svog igrača. Iznos koji će Nijemci isplatiti Rujevici u domeni je poslovne tajne, ali je javnom tajnom postalo kako će između 2,5-3 milijuna eura kapnuti u riječku blagajnu koja bi onda koristi mogla imati i od nekih daljnjih transfera.

Htio se od Rijeke oprostiti trofejem, ali oprostio se glupim isključenjem kojim je ostavio svoj klub na cjedilu. Posljednja utakmica definitivno mu neće ostati u lijepom sjećanju. Protiv Hajduka je u finalu Kupa dobio je crveni karton krajem prvog dijela, a Riječani su na koncu s igračem manje izgubili 3-1. Smolčić se po izlasku s terena ispričavao navijačima, a taj poraz strašno ga je zabolio jer osjeća da je ostavio momčad na cjedilu.

No, jedna utakmica neće pokvariti sve ono što je napravio. Kapetan Rijeke se u razgovoru za klupske stranice oprostio od bijelog dresa nakon devet godina i 82 nastupa.

- Nakon devet godina odlazim iz Rijeke. Praktički iz svog drugog doma, nisam iz Rijeke, ali tu sam toliko dugo da se osjećam kao doma. Teško mi je, tu sam proveo dugih i prelijepih devet godina. Bilo je uspona i padova, ali sam ponosan na sebe i sretan i što odlazim - rekao je Smolčić.

Morao se vratiti i na finale s Poljuda. Rane su još svježe.

- To finale mi je najteže zato što nije odlazak kakav sam planirao i kakvom sam se nadao. Htio sam otići u pozitivi i ljepšem ozračju. Nije to bio moj dan, još jednom se ispričavam svim navijačima na tome incidentu koji nas je možda koštao trofeja. Najiskrenije se kajem, žao mi je i jako teško. Ponosan sam jer sve četiri godine koje sam proveo u prvoj ekipi sam dao sve od sebe u svakom trenutku. Nemam sebi što zamjeriti, isto tako u zadnjoj utakmici. Drago mi je što sam bio dio ove Rijeke - kazao je on pa otkrio što najviše pamti.

- Sigurno da bi pamtio finale da sam ih igrao ili da sam ovo osvojio. To prošlo finale koje smo osvojili nisam igrao zbog ozljede. Pamtit ću pobjedu protiv Osijeka u polufinalu Kupa gdje smo preokrenuli nakon što smo gubili 2-0. Osvojili smo tada. Ostat će mi u pamćenju i pobjede na Poljudu kojih je bilo puno zadnjih godina. Na to sam najviše ponosan, to je utakmica više od svih drugih. Drago mi je da sam imao priliku pobijediti, ali nažalost ne u posljednjoj utakmici.

Na Kvarner je iz rodnog Gospića stigao još kao klinac.

- Doći s 13 godina nije lako. Srećom pa sam imao brata i prijatelja. Devet godina u drugoj sredini, nešto što nije lako izdržati, bez obitelji i prijatelja. Težak period, ali bio je toliko lijep. Imao sam prelijepe trenutke na terenu i izvan nogometa. Završio sam tu srednju školu, proveo sam veliki dio svog života i Rijeci. Ponosan sam na sve što sam ovdje proživio i nadam se da ovo nije zbogom nego samo doviđenja - govorio je Smolčić koji je vidno bio pod emocijama.

Za kraj se oprostio od svih. Uz suze.

- Hvala svima na ovih predivnih devet godina,. Hvala svim trenerima koji su me trenirali, svima u klubu. Predsjedniku i upravi, svima koji su bili dio moga puta. Isto tako i čistačicama, ljudima koji su mi kuhali u restoranu. Svima vama sam veliki dužnik. Svi ćete mi ostati u jako lijepom sjećanju. Posebice hvala navijačima pogotovo na ovoj zadnjoj gesti na Poljudu - rekao je Smolčić i zaplakao.

Suza je išla jedna za drugom, ali nakon nekoliko trenutaka je došao k sebi i nastavio sa svojim zahvalama.

- Zahvalan sam Armadi koja me puno puta podržala i stala iza mene, hvala im na mom zadnjem trenutku u Rijeci bez obzira što sam im na neki način oduzeo trofej, stali su uz mene i na kraju utakmice su mi dali pljesak podrške koji mi jako puno znači - zaključio e sada već bivši kapetan Rijeke.

