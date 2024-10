Kapetan Zadra skočio je u more i spasio čovjeka od utapanja! 'Nisam heroj, svi bi to napravili'

Prava drama odvijala se u petak u Zadru. Muškarac je ušao u vodu i počeo se utapati, a za njim je odmah skočio kapetan košarkaškog kluba Zadar Marko Ramljak (31) i spasio ga.

Pokretanje videa... 01:33 Doček KK Zadra nakon osvajanja Kupa | Video: Šime Zelić/PIXSELL

- Ponekad pjiem kavu kraj mora. To je kafić koji svi znaju u Zadru. Tako je bilo i jutros, oko 11.30 sati. Bio sam sa suprugom i prijateljem. Supruga je bila s našim djetetom malo dalje od nas i zapravo je ona primijetila kako se čovjek u moru utapa. Niti pet metara od obale - ispričao je Ramljak za 24sata.

Iako je rana jesen, more je još toplo, a temperatura je oko 20 Celzijevih stupnjeva.

- Radilo se o kupaču, čovjek nije bio u odjeći, nije pao u more. Očito je nešto pošlo po zlu i nije bio u redu. Kad sam to shvatio, skočio sam u more u odjeći pa pomogao muškarcu da se približi obali. Prijatelj fizioterapeut mi je dao ruku, izvukli smo utopljenika iz mora. Čovjek je bio malo izgubljen. Zahvaljivao mi se i to nekoliko puta. Pozvali smo Hitnu pomoć kako bi se uvjerili da je sve u redu. Vrlo brzo su došli, a mi smo u međuvremenu pomogli čovjeku da se utopli. Gospodina ne poznajem, ali se nadam da će sve biti OK - ispričao nam je Ramljak.

Zadar i Mornar sastali se u 3. kolu ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tako se košarkašu jutarnje opuštanje prije večernje utakmice pretvorilo u pravu avanturu. Nakon spašavanja sjeo je mokar u automobil.

- Nikakvo to herojstvo nije, svi bi tako reagirali - zaključio je skromni košarkaše napominjući još jednom da sigurno nije ni prvi ni zadnji koji je skakao u more pomažući nepoznatim osobama.

Iz zadarske bolnice dodali su nam kako je liječnik pružio pomoć muškarcu na mjestu događaja te da nije bilo potrebe za daljnjom obradom.