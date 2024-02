Karabatić će zadnji put zaigrati u Hrvatskoj. Ulaznica besplatna

Zagreb je vratio rukometnu euforiju. Nije mu baš pomogla reprezentacija s čijim bi rezultatom to bilo lakše, ali je samo još jedna potvrda koliko malo treba narodu da se zapali za rukomet. Jer i Zagreb i Hrvatska su takvi. Samo dok pobjeđuješ, onda valjaš i vrijedan si.

Prošloga tjedna zagrebaši su u Norveškoj pokazali da vrijede i u situaciji kada dva najbolja igrača ove sezone, Srna i Klarica, nisu igrala. Ono što su napravili Kolstadu, koji je ove sezone u momčad uložio šest-sedam milijuna eura, ili barem dvaput više od Zagreba, nije napravio nitko Ligi prvaka. I sada su tu, pred plasmanom u osminu finala prvi puta nakon 2019. godine. Bili su, doduše, u osmini finala godinu kasnije, kada je korona virus buktio i kada je EHF poslao sve klubove (i Zagreb bez boda) u nokaut-fazu. Ali nju Zagreb protiv Flensburga nije ni odigrao jer se zaraza počela širiti.

Od tih dana, kada je u Arenu dolazilo 1000 ljudi, Zagreb je opet vratio navijače. Sa šest domaćih utakmica dosad drugi je najgledaniji klub Lige prvaka, iza nedodirljivog Kiela, za koji je dovoljno reći da i godišnje ulaznice idu u naslijeđe. Punili su dosad donji prsten, a u četvrtak će se prvi puta nakon dugo godina, kada je barem rukomet u pitanju, otvoriti i gornji.

Dolazi PSG (18:45), dolazi Nikola Karabatić koji će zadnji puta igrati u Hrvatskoj. Odličan Zagreb, važna utakmica, zlatni Francuzi, bolja pozivnica ne postoji. A na sve to karte su, kao i svaki puta ove sezone, besplatne.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Prije 10 godina puna Arena bila je standard kada bi dolazili PSG, Barcelona ili Kiel. I kada su navijači rukometno zasićeni, pravi Zagreb uvijek je bio najveći mamac svojoj publici.

Šteta je tek što su se u najvažnijem dijelu sezone pojavile ozljede, što će Zagreb do kraja morati bez Kubanca Moralesa, što se s problemima bore Srna i Klarica. Obojica će probati stisnuti zube u četvrtak, no treba misliti i na to da će ih i reprezentacija trebati za tri tjedna u Hannoveru kada bude išla po Olimpijske igre.

Zagreb je zato vratio Zlatka Horvata koji će u 40. godini pomoći klubu s kojim se možda nije rastao najljepše prije četiri godine, ali legenda ostaje legenda. Neće na svoje desno krilo, već će pomagati kao desni bek jer takva je situacija. Za svaki slučaj Zagreb je iz Dubrave doveo i kapetana brončane juniorske generacje s lanjskog SP-a u Hrvatskoj Maksimilijana Molca, koji može i na desno krilo i na beka, ali najviše može dati obrambemo.

Zagreb se pokrpao i takav će na PSG i Kiel u zadnja dva kola. Ima tri više od Kolstada i jedan mu treba da matematički potvrdi prolazak, no svi vjeruju da taj bod neće ni trebati s obzirom da Norvežani gostuju u Kielcu. No Poljaci su, nakon oba pivota Tournata i Karaljoka, ostali i bez šutera Sićka. Dosta je to, nadamo se ne i previše.

Foto: Sanjin Strukic/24sata

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Prije 15 godina Arena mu je zviždala, ali u četvrtak Nikola Karabatić zaslužuje samo pljesak. Da, ostavio nam je brojne ožiljke s Francuzima, ali takvu veličinu, koja igra zadnju sezonu u karijeri, Hrvati trebaju ispratiti sa stilom i dostojanstvom.