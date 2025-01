Karabatić: Nikola je navijao za Hrvatsku? Ambijent je čudesan, mi smo sve čuli kroz zid...

Rukometni klasik, Hrvatska protiv Francuske, za finale Svjetskog prvenstva. Taj spektakl u zagrebačkoj Areni osigurao je Luka Karabatić koji je u posljednjoj sekundi s centra zabio za pobjedu Francuza protiv Egipta (34-33) i plasman u polufinale!

Pokretanje videa... 00:53 Šipić: Ludi Peša brani, Dule igra s pokidanim listom... Što je bilo u glavi? Molio sam Boga da uđe | Video: 24sata/Video

- Svi skaču oko tebe, a ja nisam znao je li lopta ušla na rijeke. Rekao sam, samo mirno, čekamo, ta minuta je bila čudna. A nakon toga... Ponos i sreća što si zabio za ulazak u polufinale. To je samo još jedan korak, mi želimo više - rekao je Luka Karabatić (36).

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Francuska - Egipat | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Njegov brat Nikola, koji je 2009. godine rastužio krcatu arenu i uzeo nam svjetsko zlato ispred, više nije tu, ali Luka će predstavljati lozu Karabatić koja je proslavila francuski rukomet.

- Nisam imao vremena razmišljati o tome, tu je bilo puno tenzija, stresa. Nisam mislio o Hrvatskoj, želim uživati malo. Bila je luda utakmica, mogli smo izgubiti, ali evo nas, jedva. Imamo dva dana da spremimo utakmicu, znamo što im to znači. Hrvatska je kroz turnir sve bolja, napreduje. Bit će to za nas ogroman izazov. Imamo vremena uživati u ovoj pobjedi, a onda se idemo pripremati za Hrvatsku.

Nikola je 2009. godine pokidao živce Hrvatima, hoćete li vi biti blaži?

- Nisam bio tu 2009., gledao sam na televiziji, gubio sam živce. Bilo je to prije 16 godina, kao da je bilo jučer. Bila je to fenomenalna utakmica, krenulo je tada za Francusku, nadam se da će opet. Nama je cilj finale. Jedan od najvećih izazova je igrati ovdje protiv Hrvatske, ovo je fenomenalna dvorana, ambijent. Spremali smo se za utakmicu protiv Egipta i čulo se sve kroz zid. Nevjerojatno je kako igraju sa srcem i bore se, to je lijepo vidjeti, ali kada su ti protivnici, nije baš lijepo. Moramo se pripremiti, bit će teško za nas.

Zagreb: U 11. kolu EHF Lige prvaka PPD Zagreb je izgubio od PSG-a | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Pobjeda Hrvatske protiv Mađarske razveselila je Nikolu Karabatića koji je navijao za naše rukometaše.

- Idemo, Hrvatska! - napisao je na društvenim mrežama.

Tu utakmicu gledao je na televiziji, sigurno mu je srce poskočilo kada je vidio da će Francuske igrati protiv Hrvatske u polufinalu, a tu utakmicu mogao bi pogledati uživo.

- Mogao bi doći, rekao je da će doći ako uđemo u polufinale. Navijao je za Hrvatsku? Znamo da je to za nas uvijek posebna utakmica, baš je posebno igrati u Hrvatskoj - kaže Luka Karabatić.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Braća Karabatić godinama su dominirala svjetskim rukometom, osvajali su medalje za reprezentaciju, ali Nikola je od prošle godine u mirovini i Luka je ostao sam na parketu.

- Čudno mi je igrati bez brata. Sad mi je okej, ali na početku mi je bilo čudno. Oduvijek smo igrali zajedno, bili i cimeri, jedan dio mene je otišao u rukometu. Svaki dan razgovaramo, naš je odnos isti, ja sam na terenu, on je vani.

Utakmicu protiv Hrvatske jedva čeka.

- Imaju veliko srce, uz navijače, daju sve od sebe i stavljaju veliki pritisak na protivnika. Imali su poteškoće protiv Mađarske, ali nikada nisu gubili živce. Ako su i bili u zaostatku, s ritmom su ušli u utakmicu. Jako su opasni, pobjeda po pobjeda i digne se samopouzdanje. Sada su na top razini - zaključio je mlađi brat Karabatić.