Karius: Dajte mi plaću; Trener Bešiktaša: Kriv si za golove...

Lorisu Kariusu baš i ne ide u životu posljednje vrijeme. Kako god branio u nastavku karijere, uvijek će biti poznat po nevjerojatnim greškama u finalu Lige prvaka između Liverpoola i Reala gdje je Španjolcima on praktički i donio naslov. Kako bi se maknuo od medijske hajke, slomljeni Loris pobjegao je od jeke engleskih medija u turski Bešiktaš, no problemi su se nastavili gomilati.

Greške su i dalje prisutne u njegovoj igri, a sad je problem postala i plaća. Naime, Njegovi zastupnici prijavili su Bešiktaš Fifi jer nisu njihovom klijentu isplatili plaću od listopada, što je ukupno milijun eura.

Dok Karius potražuje svoje novce, trener Bešiktaša udario je po nesretnom Nijemcu i optužio ga da je on krivac za većinu golova koje je turski klub primio ove sezone.

- On je krivac za primljene golove. Stagnira, nedostaje mu motivacije i entuzijazma za utakmicu. A tako je i od samog početka. Ne osjeća se dijelom ove momčadi, nismo to uspjeli riješiti i to je, naravno, djelomično i moja krivnja. Nešto nije u redu, a nema niti sreće. Talentiran je, ali ne ide i imamo problem - kaže trener Senol Günes.

Dok optužbe pljušte sa svih strana, polako se bliži kraj šestog mjeseca i završetak posudbe Kariusa koji je u turski klub stigao iz Liverpoola s opcijom otkupa, ali šanse da će ga otkupiti su jednake šanse pileta kod mesara. Agonija i jedne i druge strane će završiti, a Liverpool će morati dobro razmisliti o novoj posudbi za Kariusa koji baš i nije tražena roba na tržištu, a ugovor mu istječe u lipnju 2020. godine.

Karius je u Bešiktašu odigrao 26 utakmica i primio čak 37 golova.