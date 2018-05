Karlo Letica sigurno propušta Rijeku, a možda i finale kupa...

Novi problemi za Hajduk uoči dvije najvažnije utakmice sezone, subotnje na Rujevici u kojoj Hajduk hvata pobjedu nad Rijekom i drugo mjesto, a onda i finala kupa koje se igra u srijedu protiv Dinama, ostali su bez prvog golmana Karla Letice, koji ima ozbiljnih problema s koljenom.

Novopečenom reprezentativcu koljeno je 'zaplesalo' tijekom ogleda s Osijekom, pa iako je mladi golman branio do kraja susreta, magnetska rezonanca je pokazala da je ozljeda ozbiljnija od prvotnih prognoza te da je prava sreća što nisu pukli križni ligamenti.

Letica je odmah podvrgnut terapiji, a kako trenutno stvari stoje sigurno će propustiti gostovanje na Rujevici, dok Hajdukova liječnička služba čini sve da ga oporavi do utakmice sezone, do finala kupa koje se igra u srijedu u Vinkovcima. Šanse su minimalne, no ipak postoje i ne treba ih otpisivati, jer se ovakve utakmice igraju i 'bez jedne noge'.

Za Rujevicu će Željko Kopić vjerojatno koristiti Dantea Stipicu ili Ivu Grbića, a bit će zanimljivo vidjeti kome će trener Hajduka dati prednost, jer i jednom i drugom na ljeto ističu ugovori, s tim da je Grbić odbio potpisati novi, dok Stipica čeka kraj sezone za konačan dogovor, jer ne želi sjediti na klupi.

I bez obzira na to što i Stipica i Grbić posjeduju kvalitetu te što se radi o odličnim golmanima, problem je što ni jedan ni drugi nemaju kontinuitet na golu, u zadnje vrijeme nisu branili, a nisu ni potpuno fit. Jednako tako, sigurno nemaju ni respekt protivnika poput Letice, pogotovo kada su u pitanju kazneni udarci koji su njegova specijalnost, što za finale kupa nikako nije zanemariva činjenica.