Karlović: Sljedeće godine igram samo ATP i Grand Slamove...

Dugačka i naporna godina je iza Ive Karlovića, a iako ju je u petak završio porazom u četvrtfinalu ATP Challengera u Houstonu od 15 godina mlađeg Nijemca Dominika Koepfera, 39-godišnji hrvatski tenisač nije bio nezadovoljan jer je ostvario cilj i završio 2018. godinu među sto najboljih na pojedinačnoj ATP ljestvici.

- Ulaskom u četvrtfinale sam osigurao plasman u Top 100 i izravan ulaz na Australian Open. U ovom meču sam igrao bez pritiska, ali nije bilo baš bajno - izjavio je za Hinu hrvatski veteran nakon poraza 6-1, 6-4 od Nijemca Dominika Koepfera u Houstonu gdje se u petak živa konačno popela do uobičajenih 20 Celzijevih stupnjeva nakon što je čitav tjedan Teksasom prolazila hladna fronta.

- U ovome sam odigrao prva dva meča - otkriva Karlović pokazujući na donji dio trenirke i majicu dugih rukava.

- Danas su lopte letjele na sve strane - rekao je Ivo, tražeći logično objašnjenje za uvjerljiv poraz u kojem se na terenu zadržao tek 53 minute protiv 172. tenisača svijeta, ali i suparnika koji ga je već drugi put pobijedio ove godine.

Unatoč porazu, Karlović je pobjedama nad Amerikancem Marcosom Gironom i Ekvadorcem Emiliom Gomezom osigurao povratak u Top 100, društvo iz kojeg je ispao krajem lipnja ove godine, nakon gotovo pet godina neprekidnog boravka među sto najboljih tenisača svijeta. Nakon US Opena našao se na 138. mjestu ATP ljestvice, što mu je bio najlošiji renking otkako je 15. srpnja 2013. držao 155. poziciju.

Kako bi popravio svoje stanje na ljestvici i produžio karijeru, Karlović je završnicu sezone posvetio igranju na Challengerima. Bila je to, pokazalo se, najbolja moguća odluka, jer je već na prvom, u meksičkom Monterreyu, stigao do finala u kojem ga je pobijedio još jedan veteran, Španjolac David Ferrer.

No, samo dva tjedna poslije u kanadskom Calgaryju, 'dr. Ivo' je opet stigao do finala, a ovoga puta i do naslova, pobijedivši Australca Jordana Thompsona. Tako je još jednom napravio nešto dostojno Guinnessove knjige rekorda, postavši najstarijim pobjednikom na turnirima Challenger serije, nešto više od četiri mjeseca prije 40. rođendana.

Četvrtfinala u Charlottesvilleu i Houstonu donijeli su mu dovoljno bodova da se na kraju godine ponovno nađe u među sto najboljih na svijetu i u vrlo uglednom društvu. Naime, samo su dvojica igrača prije njega u toj dobi uspjela to postići, obojica teniske legende – Australac Ken Rosewall i Amerikanac Jimmy Connors.

Karlović će sezonu završiti na 98. ili 99. mjestu, što mu otvara mogućnost nadmetanja s najboljim tenisačima svijeta i u 2019. godini. U sportu u kojem su sve do nedavno igrači već sa 30 godina bili na putu prema mirovini ili se posvetili isključivo igranju parova, biti u poziciji u kojoj je Karlović danas¸je privilegija.

No, svakako se nameće pitanje i koliko još dugo može držati korak s 30-godišnjacima i mlađima koji dolaze.

- Vidjet ćemo kako će krenuti nova sezona. Odlučio sam da više neću igrati Challengere, nego samo ATP i Grand Slam turnire, pa dok ide - otkriva nam Ivo.

U svjetlu novih promjena u sustavu turnira i bodovanja, to je potpuno razumljiva odluka, a i nastupima u 2018. godini Ivo Karlović je pokazao da se još može nositi na velikoj sceni iako je sezonu završio s negativnim omjerom na ATP i Grand Slam turnirima (11-16). Nekoliko tijesno izgubljenih mečeva, malo lošiji učinak kad su u pitanju ‘tie-breakovi’ (17-24), usmjerili su 39-godišnjaka prema Challengerima na kojima je u šarolikoj konkurenciji zvijezda u usponu, povratnika i veterana opet pokazao svoju vrijednost. Statistički gledano, Karlović je još uvijek u vrhu kad je u pitanju servis. Bolji od njega u 2018. bio je samo Amerikanac John Isner.

Da mu je još uvijek mjesto na Touru, dokazuje i interes teniskih zaljubljenika, od najmlađih, koji su željeli autograme i fotografije, do starijih koji su se prisjećali i njegovih prijašnjih nastupa u Houstonu, gradu u kojem je prije 11 godina na zemljanoj podlozi osvojio svoj prvi od osam pojedinačnih ATP naslova. Ovogodišnji posjet Houstonu nije završio s peharom u rukama, ali Ivo Karlović se izborio za mogućnost da i 40. rođendan dočeka na ATP Touru.