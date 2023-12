Karoglan: Izgubili smo Kalika za derbi s Dinamom, a ni stanje sa Žaperom ne izgleda baš dobro...

Hajduk i Lokomotiva remizirali su u 18. kolu Prve HNL. Zagrepčani su poveli pogotkom Goričana, dok je za konačnih 1-1 u nastavku utakmice zabio Benrahou.

- Jako loše smo ušli u utakmicu, prvih 10-ak minuta Lokomotiva je bila bolja. I stvari o koje smo pričali prije dvoboja nismo dobro radili. Mi do njihovog gola nismo bili dobri, kasnije smo imali nekih šansi u prvom dijelu, ali nismo zabili. U nastavku je bilo više naše igre, imali smo nekih prilika da okrenemo rezultat, na kraju svakom po bod, to je po meni realan ishod - poručio je poslije utakmice trener Hajduka Mislav Karoglan, pa dodao:

- Nisam zadovoljan bodom, išli smo po sva tri, u takvoj smo situaciji. Čestitam Lokomotivi na borbi, bila je to dobra utakmica. Ozljeda Žapera? A vidjet ćemo, još ne znamo kakvo je stanje s njim, ali mi ne izgleda dobro. Zbog treće javne opomene smo izgubili Kalika uoči derbija, to nam je ozbiljan udarac. A ako ni Žaper ne bude spreman do sljedećeg tjedna, izgubili smo dva veznjaka, to nam veliki problemi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zanimljivo, ni Silvijo Čabraja nije bio puno sretniji konačnim ishodom.

- Mislim da je utakmica bila zanimljiva gledateljima, sve utakmice nas i Hajduka su prepune šansi, ovoga puta nije bilo toliko golova. Svi mi čestitaju, ali ne mogu biti zadovoljan. Imali smo tri boda do 75. minute, prečesto nam se događa da primamo golove u završnici. Puno utakmica smo poveli, ali nismo ih dobili. Zadovoljan sam igračima, željom, htijenjem i voljom - rekao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja, pa nastavio:

- Čavlina? Ulovio kontinuitet, to nije upitno. Svakodnevno izrasta u sve boljeg vratara, sigurno kroz dogledno vrijeme s određenim iskustvom, će daleko dogurati. Hajduk? Igrali smo s njima i u Splitu, i tamo je moglo biti 1-1. Hajduk je kvalitetna momčad, imaju velik roster, pa konkurenti su za prvo mjesto. Tek smo na pola prvenstva, puno je utakmica do kraja.