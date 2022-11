Karoglan iznenadio odgovorom: Mogu vam obećati da će Hajduk imati jako dobrog trenera...

Boro Primorac, Paolo Tramezzani, Jens Gustafsson i Valdas Dambrauskas. Mijenjali su se treneri na Hajdukovoj klupi, ali nitko od njih nije imao lijek za Osijek. Čak dvije godine Splićani su bili bez pobjede, a trebao je doći i peti trener da sruši taj niz.

Hajduk je u 16. kolu na Poljudu pobijedio Osijek 3-1 golovima Sahitija, Livaje i Mlakara. Mislav Karoglan smiksao je recept za Osijek i bio je dobitan. Osječani su bili neprepoznatljivi, a jedini gol zabio je Marin Leovac.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ulazak u susret bio je naš, imali smo lagani pad nakon gola. Izdominirali smo drugi dio i zasluženo slavili.

Što ste rekli igračima u poluvremenu?

- Prvo smo igrali protiv vjetra, ali bura je kako se kaže kod nas kalala (popustila, pala op.a). Željeli smo spustiti loptu i igrati na Livaju, mijenjali smo stranu Sahitiju i došli do pobjede.

Odmakli ste Osijeku i primakli se Dinamu?

- Čestitke momcima koliko su vjerovali, kako su se digli, to je poticaj za nešto više u narednim utakmicama. Općenito smo bili bolji u drugom poluvremenu, kad smo dobri, kad stišćemo, utakmica ide na naš mlin. Lako je biti pametan nakon utakmice, ali treba utakmicu izanalizirati...

Idućeg vikenda završava prvi dio i ide pauza, nikad duža, jeste li složili plan priprema?

- Slažem Ždralove, to nam je prioritet i tako se ponašam. Mene je mater govorila: "Ne skači pred rudo, sine"

Je li vam ova pobjeda pomogla da i nakon pauze budete trener Hajduka?

- Nije. Mogu vam obećati da ćete imati jako dobrog trenera u nastavku sezone - rekao je Karoglan i iznenadio mnoge odgovorom. Ponajviše jer je ranije na ista pitanja diplomatski odgovarao.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Na klupi Hajduka zamijenio je Valdasa Dambrauskasa, a u deset utakmica sedam puta je pobijedio i triput remizirao. Jako dobra statistika, ali sudeći po njegovim riječima, očito nedovoljna za ostanak na klupi. A hoće li zaista doći netko drugi, pričekat ćemo kraj jesenskog dijela sezone.

Kako ste vidjeli Sahitija?

- On je od prvog dana dobar, ima veliki prostor za napredak, u smislu nekih odluka. On ima sjajan kontrapresing, od svih igrača najbrže se uključuje u presing nakon izgubljene lopte. On je po meni igrač za velike lige, Njemačku, Italiju..., ali ima puno prostora za napredak. Recimo, baci aut a naš Livaja leži na terenu...

Može li Hajduk ostati u borbi za prvaka?

- Hajduk mora ostati čvrsto na zemlji i kopati svaku utakmicu, ponizno i skromno, to, i da momčad smanji oscilacije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Čolina je bio pun pogodak, sukreator kod gola, Biuk je ostao na klupi. Koji je razlog?

- Želio sam imati ljevaka na toj strani, a Stipe ima najviše minuta i za mene je naš najveći potencijal, i dao sam mu mali odmor. Igrat će za par dana...

Kakvo SP očekujete jer igra se po prvi put usred sezone i što očekujete od naše reprezentacije?

- Najvažnije je proći grupu i onda je sve moguće. Imamo top momčad, ali treba nam i malo sreće. Mislim da smo bili baš dobri, igramo dobar nogomet, 'bermudski trokut' u sredini terena, nemamo slabe točke. Imat ćemo i mi našeg Marka, šteta što se Lovre ozlijedio. Puno sam veći fan nogometa u nižim ligama vani, recimo druga njemačka liga...

