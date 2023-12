Karoglan: Jesenski smo prvaci, ali nema trofeja, neću bahatluk! Žaper: Gol je za pokojnog oca...

Mislav Karoglan stigao je protiv Gorice do svoje 15. pobjede na klupi Hajduka. Njegov niz bez poraza traje i dalje, sada je na brojci 19 i ako ovako nastavi mogao bi srušiti rekord Hajduka koji drži Ivan Katalinić.

- Utakmica je ušla u jedan pravac. Čestitke momcima, oni su ti koji rade dobro. Ušli smo u grču, osjetila se nervoza. Malo smo gubili pozicije. Spremali smo se na dvije formacije Gorice. To je sve normalno. Prvo poluvrijeme je bilo egal. Dali smo lijep gol iz odlične akcije, Marko je milimetarski centrirao. Drago mi je zbog prekida, Goran, Dragan i Jure iz stožera stalno rade da u tom segmentu budemo bolji - rekao je trener Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Poljud proslavio pobjedu

Pokretanje videa ... Poljud slavi jesenski naslov | Video: 24sata Video

Jesenski ste prvaci?

- Jesenski prvak ne znači ništa, za to nema trofeja. Ali Dinamo ima tri utakmice manje, Rijeka isto ima utakmicu manje. Sada nas čekaju teška gostovanja. Nema mjesta proslavi i opuštanju. Momčad je svjesna da smo na dobrom putu, ali da nismo ništa osvojili.

Dosta ste burno reagirali u nekoliko navrata s klupe?

- Pune su tribine, ne čuje se, ne možeš doprijeti do Žapera. Nismo imali protok lopte koji smo željeli. Ljudi smo, sve je razumljivo. Ono što ne valja je na mene, a što je dobro to je na igračima.

Je li istina da jedino Hajduk sam sebi može uzeti prvenstvo?

- Moja teorija je da vam ga nitko neće dati, morate ga sami uzeti. Neće nitko nestati. Uvijek te prate i blizu si. To će biti velika borba. Sve je u bod. U ovom momentu tablica nije realna, ljudi to olako zaboravljaju. Imaš klubove koji godinama igraju Europu, uspješni su, a mi se borimo protiv njih. Ne volim bahatluk. Nogomet je proces, a u HNL-u proces ne postoji.

Koliko je ovo blizu Hajduka kakvog vi želite?

- Mi treneri nikad nismo zadovoljni. Nastojim biti realan. Kada bismo mogli igrati kao u drugom dijelu, opušteno, to bih volio. Ali, treba gledati kontekst utakmice. Volio bih gledati Hajduk puno bolji nego što je bio prvo poluvrijeme.

Što je bilo loše u početku utakmice?

- Nismo bili pravi prvih 20 minuta, ali gol smo dali kako sam i očekivao. Svi treneri žele isto ili slično, ali nije lako. Bit će i boljih i lošijih utakmica. Bitno je da pronađemo put. Postoji puno stvari u kojima Hajduk može biti bolji. Ogroman je pritisak na momcima. Treba biti realan. Ne smijem igrače vaditi previše iz zone komfora. To sam jednom napravio, više nikad neću. Ako netko nije Pique, onda nije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako ste zadovoljni reakcijom igrača s klupe?

- Klupa je danas jako dobro reagirala. Svi koji su ušli. Treba nam širina. Ne možeš egzistirati na većem nivou ako krila ne daju golove.

Jeste li trojicu igrača izvadili iz igre zbog dva žuta kartona?

- Jesam.

U drugom dijelu nije došlo do pada, je li ovo najbolja utakmica u vašem drugom mandatu?

- Drugo poluvrijeme je bilo najbolje, ali prva poluvremena smo imali puno bolja. Treba dati kredit i Gorici. Bez lopte su jako kompaktni. Sa 'šesticama' su nam odsijecali liniju pasa prema Livaji, moraš raditi drugu dinamiku igre.

Publika je skandirala Siguru, kako gledate na to?

- Odigrao je strašnu utakmicu. Imamo prgavost, aroganciju, baš nešto posebno. Odličan je bio Livaja u ulozi razigravača. Bez posebnih igrača ne možeš. Kada je najteže, stavi centaršut na glavu Dajakua.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jeličić: Igrali smo protiv najdominantnije momčadi u HNL-u

Trener Gorice Dinko Jeličić na Poljudu je upisao treći poraz na klupi Gorice.

- Čestitke Hajduku, apsolutno zaslužena pobjeda. Došli smo s idejom da probamo iskreirati nešto, da ne budemo prelagan plijen Hajduku. Prvi gol nas je malo motivirao. Probali smo u drugom dijelu s nekim rotacijama to promijeniti, a onda smo primili drugi gol. Tu je utakmica bila prelomljena. Igrali smo protiv momčadi koja igra najdominantnije u hrvatskoj ligi. Moramo se fokusirati na Istru, rasti i dalje te smanjiti nivo grešaka - rekao je Jeličić i dodao:

- Falilo nam je energije i elana, to nas krasi. Kao da su pojedinci bili impresionirani ambijentom. Dogode se takvi padovi, ne mogu ništa zamjeriti momcima. Javnost očekuje da dobre rezultate ponavljamo iz tjedna u tjedan, a mi moramo još puno raditi.

Je li Banić krivac za golove?

- Apsolutno, ali nam je prije i donio bodova. Idemo dalje. Nismo klub koji ima razinu pritiska, ali sve greške ćemo pokušati svesti na najmanji mogući nivo. Nisam još vidio ekipu koja nema loših perioda.

Može li Hajduk do naslova prvaka?

- Ako pogledamo tablicu, dosta je razvidno da nije premala bodovna razlika. Hajduk je u dobrom momentu, dobra atmosfera. Dinamo je još uvijek u svojim problemima. Bitna im je bila pobjeda protiv Astane. Sigurno će se na zimu konsolidirati i krenuti u lov na Hajduk.

Koliko vam znači Maloča?

- Jako puno. Mi smo spoj iskusnih, karakternih igrača uz kojih mlađi rastu. Uz Maloču raste Krizmanić, a i ostali igrači. Kao i svi klubovi živimo od mladih igrača - zaključio je Jeličić.

Žaper: Gol za pokojnog oca

Mihael Žaper postigao je prvijenac za Hajduk koji je proslavio pred Torcidom.

- Jako važna pobjeda za nas, nastavljamo niz dobrih rezultata, oprostili smo se s pobjedom 3-0 od Poljuda za ovu sezonu. Idemo se odmoriti i pripremiti za Lokomotivu. Drago mi je zbog gola, prvi je i posvećujem ga pokojnom ocu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Što je trener Mislav Karoglan donio momčadi kad vas je ovako preporodio?

- Vidi se da smo se digli u formi, da smo dobro kliknuli i rezultati to pokazuju.

Je li činjenica da ste jesenski prvaci olakšanje i dodatno samopouzdanje za igrače ili je dodatni pritisak?

- Mislim da se ne trebamo opterećivati time, idemo utakmicu po utakmicu, čeka nas Lokomotiva pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti.

Može li Hajduk još bolje?

- Uigravamo se, rastemo, sigurno da smo u boljoj formi ali uvijek može bolje. Treba težiti da idemo na bolje, moramo ostati fokusirani na svaki sljedeći susret. Nikad ne treba biti zadovoljan, treba nastojati nastaviti dobar niz, utakmicu po utakmicu.

Sahiti: Kad ne igra Albanija, navijam za Hrvatsku

Emir Sahiti zabio je drugu utakmicu za redom:

- Ovu utakmicu moramo zaboraviti što prije, pripremiti se za sljedeću i popraviti sve što treba. Jesenski smo prvaci, 19 godina to čekamo i normalno je da se veselimo ali puno je do još kraja, moramo se boriti sve do kraja. Zabio sam, sretan sam zbog gola i pobjede ali nije važno tko zabija, važno je da mi pobjeđujemo.

Što je donio Mislav Karoglan?

- Vidi se da radimo, da analiziramo, svaki trener ima svoju formaciju, idemo dalje u ovom smjeru. Kad pobjeđuješ atmosfera je bolja, vidi se to i na terenu.

Lokomotiva?

- Čeka nas teška utakmica, idemo tamo osvojiti tri boda.

Albanija i Hrvatska igraju na Euru?

- Ja sam Albanac, navijat ću za Albaniju, ako ne igra Albanija navijat ću za Hrvatsku, naravno.

Dajaku: Popit ćemo nekoliko pića

Dobru utakmicu odradio je i Leon Dajaku, koji je protiv Gorice je ubilježio pogodak i asistenciju.

- Znali smo da neće biti laka utakmica. Gorica je primila do ove utakmice isti broj golova kao i mi. Morali smo se držati plana. Prvi gol je otvorio utakmicu, onda smo krenuli dominirati, sretni smo - rekao je Dajaku, a zatim prokomentirao naslov jesenskog prvaka.

- Možemo to malo proslaviti, ali sezona je duga. Popit ćemo nekoliko pića. Imamo još dvije utakmice do stanke, čekaju nas teške utakmice. Uvijek je lijepo kada zabiješ i asistiraš. Nije lako, ali pokušavam dati uvijek sve od sebe. Teško je kada ne zabijaš u nekom dužem periodu, ali kod napadača uvijek dođe vrijeme da zabijaš. Moraš samo biti spreman kada dođe trenutak - zaključio je Dajaku.

Maloča: To što sam doživio je predivno

Mario Maloča dočekan je pljeskom na Poljudu:

- Do prvog gola smo dobro izgledali, kompaktno, dobili smo jeftin gol. U poluvremenu smo se dogovorili da ćemo izaći malo otvorenije, ali dogodio se drugi gol iz prekida, Hajduk je dominirao, mi nismo bili pravi, nismo stvorili nijednu šansu, idemo dalje, ne smije nas ovo poremetiti, imamo još dva kola do kraja i moramo uzimati bodove.

Do Hajduka ste primili svega devet golova, večeras tri?

- Ovo je škola, imamo puno mladih igrača, nisu puno igrali u ovakvoj atmosferi. Mi smo njih pobijedili gore, oni nas tu, trener Karoglan očito ima neku kemiju s igračima, puno bolje izgledaju. Imaju novu energiju koju nije imao u prvoj utakmici,. Znali smo da će nas napasti. Žao mi je da smo primili tri gola.

Kako ste se vi osjećali nakon pljeska gledatelja?

- To što sam doživio je predivno, satisfakcija za osam godina provedenih ovdje, kad sam odlazio, otišao sam na mala vrata, ovaj će mi pljesak ostati za cijeli život.

Hajduk je jesenski prvak, valjda vas netko neće sad kazniti ako to potvrdite?

- Moram pohvaliti predsjednika Črnka i upravu, nisu radili neki poseban problem, to je sve izvučeno iz konteksta, ja želim pobijediti svaku s Goricom, a nakon utakmice se sve zna. Hajduk jest glavni kandidat za naslov, sedam utakmica, sedam pobjeda s novim trenerom, dugo je prvenstvo još ali ako ovako nastave... Izgledaju najbolje. Mi ćemo pokazati da se na nas može ozbiljno računati, dvije utakmice imamo doma i želimo uzeti šest bodova.