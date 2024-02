Karoglan muku muči s igrom, a pričuve mu ne donose baš ništa!

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Hajduk je u povijesti HNL-a osvojio šest naslova prvaka, ali baš nikad se nije prošetao do naslova, svaki put je to bilo mučenje do zadnjeg kola. Očito neće ni ove godine, ako uopće dođu u priliku osvojiti ga...

Kopiranje linka Prvenstvo nije sprint nego maraton i prosuti bodovi u jednoj utakmici u konačnici ne moraju biti presudni, zbog toga navijače Hajduka ne bi trebala brinuti ova dva prosuta boda, ali bi ih zato i te kako trebalo zabrinuti ono što su odgledali u Varaždinu. Bila je to još jedna spora, bezidejna utakmica puna nervoze, bez kreacije i uigranih akcija kroz koje bi lopta došla do najboljih pojedinaca u idealnim situacijama.