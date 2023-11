Karoglan: Bolje da se puca po meni nego po igračima. A ni drugi klubovi ne briljiraju...

S dvije pobjede u nizu Mislav Karoglan izvukao je Hajduk iz rezultatske krize. Splitski klub slavio je protiv Slaven Belupa i Rudeša te se bodovno poravnao s Rijekom i to je jedino pozitivno što se može izvući iz ta dva susreta jer sve je ostalo za zaborav. Pred Karoglanom je jako puno posla jer Hajdukova igra djeluje jako sporo i bezidejno, a najviše brine kronična neefikasnost.

Na tome će morati raditi u hodu jer nema puno vremena za uigravanje i implementaciju svojih ideja. Hajduk već u srijedu od 17 sati gostuje kod Osijeka u sklopu zaostalog 3. kola HNL-a, a upravo su bijelo-plavi prije dva tjedna srušili 'bile' na Poljudu i smijenili Ivana Leku.

Mislav Karoglan je u poljudskom bijelom salonu najavio utakmicu na Opus Areni, a pozitivna vijest za njega je što mu se u kadar vraćaju Filip Krovinović i Marko Livaja.

Nije baš uobičajeno da se igraju dvije utakmice s istim suparnikom u kratkom roku. Što se može promijeniti?

- Svaka utakmica je priča za sebe, Osijek je mijenjao trenera i imao taj pozitivan šok, svakako mislim da će ovo biti drugačiji tip utakmice. Igramo u gostima, očekujem da budemo drugačiji. Nama je prvi put da gostujemo na novom stadionu i radujem se utakmici.

Dojam je da su igrači ustrašeni, da se boje odigravati brzo, iz prve, preuzeti rizik?

- Radimo maksimalno na opuštanju momčadi, tražimo bržu igru, moramo u zadnjoj trećini igrati s više rizika... Bili smo mi protiv Rudeša stalno gore, ali tu se traži i puno rizika, i suradnje i driblinga... Ja sam jako opušten tip, nastojim to prenijeti i na igrače, atmosfera je dobra, igrači su u grču ali nije to do trenera, znaju oni koliko svaka utakmica nosi. Ne moraju oni misliti samo o rezultatu nego i o akcijama, da uživaju u nogometu.

Koga nema sigurno?

- Dario i Ferro su out, još su dva igrača upitna ali o njihova imena neću komunicirati javno.

Kakav je plan utakmice?

- Očekujem agresivan Osijek doma, imat ćemo plan da ih umirimo. Imamo namjeru dati gol, za pobijediti vani moraš zabiti gol. Imamo plan za sve faze igre, Osijek je ozbiljna momčad, ali i i mi imamo što reći. Vraćaju nam se Filip i Marko, to je dodana kvaliteta na našu momčad, imamo mi šansi.

Je li ovo ključna utakmica za ocjenu vašeg ciklusa, četvrta je u nizu?

- On je kao bitna jer smo u borbi za sami vrh. Ja ću sebe ocjenjivati nakon priprema, neću uzimati alibi, bolje da se puca po meni nego po igračima. Bitna mi je svaka iduća utakmica, ali jedna neće definirati prvenstvo. Ne briljiraju ni drugi...

Tko je više profitirao što se igra u studenome, a ne u kolovozu? Hajduk je tada bio u boljoj formi?

- Osijek je odgodio i to je to. Teško je pričati hipotetski, treba se spremiti i biti pravi, odgovoriti na razinu agresije Osijeka i uživati u dobrom ambijentu. Što više poželjeti?

Na koga je veći pritisak. Osijek je prije dva tjedna iznenadio Hajduk na Poljudu, a proteklog vikenda je kiksao u Velikoj Gorici?

- Kod nas je uvijek pritisak, i bolje da je tako, znači da vrijediš i da se boriš za nešto. Pun stadion je motivacija, ali ne mogu govoriti kako oni funkcioniraju pred takvim ambijentom jer ne znam.

Kako zaustaviti Miereza koji je jako dobro odigrao na Poljudu?

- Slažem se, on već godinama igra dobro, neumoran je presing igrač. Drugačiji je od svih u našoj ligi, izuzetan u skoku... Imamo plan kako ga čuvati ali svaka utakmica je priča za sebe. Imamo mi iza izuzetne igrače, ne sumnjam da će odigrati na visokom nivou.

Jeste li manje kritični danas nego odmah nakon utakmice protiv Rudeša?

- Prvo poluvrijeme nam je bila igra u prvoj fazi korektna. Ja sam uvijek kritičan i najteži prema sebi. Imali smo najveći postotak točnih dodavanja u ne znam koliko mjeseci. Ali sto puta sam rekao, posjed ne znači ništa sam po sebi, ja ostajem pri stavu da nismo bili dobri, pogotovo zadnjih 10 minuta. Momcima sam čestitao, liga je dobra, svako ima nešto reći, svi se muče... Ja sam je arhivirao, upisao tri boda i okrenuo se Osijeku.